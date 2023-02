Sulle tensioni nel centrodestra, Tartaglione: «Il M5S cerca solo visibilità»

CAMPOBASSO. L'ufficializzazione della data delle elezioni regionali in Molise, previste il 25 e 26 giugno, hanno messo in moto di nuovo la macchina politica, schiacciata nelle ultime settimane dal dibattito, anzi dal braccio di ferro sulla sanità.

La coordinatrice regionale di Forza Italia, Annaelsa Tartaglione, è intervenuta a chiarimento della situazione nel centrodestra, dopo le recenti dichiarazioni rilasciate da esponenti del Movimento 5 Stelle, in merito alle presunte rotture interne alla coalizione.

Per la Tartaglione: «Rappresentano un tentativo peraltro maldestro di attirare attenzione e visibilità, non avendo probabilmente altri argomenti per splendere di luce propria.

Il centrodestra è una famiglia composta da partiti diversi ma alleati che si confrontano quotidianamente, tanto a livello nazionale che a livello locale nei territori comunali e regionali dove governiamo insieme, in maniera democratica, cercando la sintesi pur non necessariamente partendo da posizioni analoghe.

Le diverse sensibilità politiche e personali che animano la nostra coalizione costituiscono una ricchezza e non un limite che opponiamo con orgoglio a chi fa del pensiero unico il proprio modello di ispirazione.

Pensiamo ai cittadini molisani, alle loro problematiche e confrontiamoci su questo in un clima sereno e costruttivo.

Le recenti elezioni regionali in Lazio e Lombardia hanno testimoniato con dati eloquenti ed allarmanti la crescente disaffezione degli elettori verso le urne.

Pertanto, tutti noi rappresentanti delle istituzioni e dei partiti ai vari livelli abbiamo il dovere morale di stemperare le inutili tensioni e concentrarci sui temi e sui contenuti programmatici, tentando di riconquistare una attiva partecipazione dei tanti cittadini disillusi dalla politica».