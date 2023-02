Primarie del Partito democratico, a Termoli votano 680 elettori

TERMOLI. Chiuse le primarie dem nei due seggi allestiti a Termoli.

Alle 20 avevano votato 680 persone, di cui 368 nella sezione ospitata a Difesa Grande, nella palestra dell'istituto comprensivo "Achille Pace", e 312 nella galleria civica in piazza Sant'Antonio, che peraltro è stata riaperta proprio in questa occasione.

Un'affluenza senza dubbio degna di nota, anche se rispetto al dato del 3 marzo 2019, quando vinse Nicola Zingaretti, di elettori ce ne furono quasi il doppio, 1.200 circa.

Chiaramente, il quadro è mutato e questo si riflette anche nella propensione generale al voto, con un astensionismo che cresce anche nelle elezioni ufficiali, come avvenuto alle Politiche del 25 settembre scorso, per non parlare fuori territorio delle ultime regionali.