“Ha dato spazio alle emozioni: facciamo in modo che sia solo l’inizio, anche in Molise”

TERMOLI. Il bagno di folla avuto nel Molise, nella domenica precedente alle Primarie, aveva acceso i riflettori su una possibile sorpresa, e così è stato, anche se non nella nostra regione, dove l'apparato è riuscito a confermare a grandi linee il voto espresso nei circoli.

Nottata di spunti e riflessioni, quella appena trascorsa, dove si sono assommati i commenti sulla vittoria di Elly Schlein alle primarie dem, anche se il Molise ha premiato il suo antagonista Stefano Bonaccini.

«Ha dato spazio alle emozioni e poi parlerà di politica, dopo una campagna elettorale piena di contenuti concreti», con questa frase l’attivista Antonella Occhionero, impegnata in prima persona a portare fieno in cascina alla mozione di Elly, ha commentato il successo della neo segretaria, citando proprio le sue parole: “Facciamo in modo che sia solo l’inizio”. «E facciamo in modo che sia solo l’inizio anche qui in Molise in vista delle regionali».

A commentare l’esito del voto dem anche Francesco Totaro, segretario di Articolo 1, il partito più vicino idealmente al nuovo corso: «È nato il nuovo Pd. Ora al lavoro per costruire l'alternativa alla destra in Italia ed in Molise. Con l'elezione di Elly Schlein a segretario nazionale nasce il nuovo Pd. Una vittoria bella, importante che apre finalmente una nuova stagione per la sinistra in Italia ed in Molise. Ora subito al lavoro per costruire l'alternativa alla destra della Meloni e di Toma. Noi siamo soddisfatti del contributo dato all'affermazione di Elly e parteciperemo con grande entusiasmo a questa svolta epocale».

Poi, registriamo anche il commento di chi ha sostenuto Stefano Bonaccini, come Giuseppe Caporicci, ex sindaco di Portocannone: «Il popolo delle Primarie incorona Elly Schlein come nuovo segretario del Pd con oltre un milione e 200 mila elettori che hanno partecipato alla scelta del nuovo Segretario, in uno sei momenti di maggior difficoltà del Partito. Sicuramente un bel segnale di democrazia interna per il Pd, pur tra le luci e le ombre di un processo di funzionamento delle Primarie che ha ancora ampi margini di miglioramento. Per quanto riguarda il risultato, ho espresso la mia preferenza per Stefano Bonaccini sostenendo anche la sua mozione nel Congresso appena concluso, perché ritenevo che avesse le migliori caratteristiche, esperienze, competenze e libertà per guidare il Pd. Ho molto apprezzato anche il suo mettersi immediatamente a disposizione del nuovo Segretario in un’ottica di ritrovata unità e necessità di rilancio del Partito.

Un grande in bocca al lupo quindi ad Elly Schlein che ha da oggi la grande responsabilità della guida della Comunità dem, e che avrà come primo banco di prova le elezioni regionali che si terranno nella nostra Regione tra meno di quatto mesi. Mi auguro che la nuova segreteria nazionale del partito abbia maggiore lungimiranza e maggiore attenzione ai Territori di quelle del recente passato, le quali, francamente, sono apparse estremamente distanti (vedi la scarsa attenzione alle gravi problematiche della sanità molisana) e che spesso hanno partorito scelte politiche del tutto distoniche rispetto alla realtà locale. Detto questo, faccio i miei migliori auguri di buon lavoro al nuovo Segretario auspicando l'atteso rilancio del Partito Democratico. Buon cammino Elly!»