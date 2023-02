«Complimenti al Pd e a Elly Schlein, ora guardiamo al futuro»

Primarie del Partito democratico: l'intervista a Vittorino Facciolla

TERMOLI. Nel day after delle Primarie dem, il segretario regionale Vittorino Facciolla, in prima persona in campo per la mozione Bonaccini, sottolinea l'esito del voto in Molise, dove ha raggiunto il risultato più alto d'Italia e soprattutto di San Martino in Pensilis e del basso Molise, comprensorio in cui il candidato da lui sostenuto ha ottenuto l'80% dei voti.

Per Facciolla, raggiunto nel suo studio in via Madonna delle Grazie, Elly Schlein ha prevalso su Stefano Bonaccini perché ha infuso forse maggiore entusiasmo nel popolo delle Primarie, ma il segretario dem ha anche sottolineato come il regolamento interno ha permesso di sovvertire un voto interno agli iscritti che aveva visto lo stesso Bonaccini superare il 52%. Ma queste sono le regole e si rispettano.

Certo, per chi credeva nella scossa dell'energia popolare è stata una sconfitta inattesa, ma ora non si parla di scissioni, ma di collaborazione e di rimettere in carreggiata un Pd che si è mostrato vivo, portando migliaia di elettori ai seggi nel Molise, partecipazione a sei zeri nel Paese, pur scontando un caso fisiologico rispetto al 3 marzo 2019.

Prossima tappa le regionali nella nostra regione e mancano solo 3 mesi alla presentazione delle liste, quindi ci si rimbocca da subito le maniche, anche se la leadership della Schlein dovrà essere messa subito alla prova nell'ipotesi del campo largo, qui una incognita, per le posizioni riformiste che evidentemente non sono così vicine all'asse che ha trionfato alle Primarie.