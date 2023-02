Niente proroga dalla Giunta Toma, finisce il mandato di Florenzano alla guida dell'Asrem

CAMPOBASSO. A tre anni di distanza dall'ingresso alla guida dell'Asrem, il direttore generale Oreste Florenzano cesserà il suo incarico, come prescritto dal contratto di durata triennale.

La Giunta Toma, che si è riunita stamani, ha affrontato l'ipotesi di una eventuale proroga dell'incarico a termine, ma ha deciso di soprassedere e di non determinarla.

Nei giorni scorsi erano emerse delle indiscrezioni riferite invece alla possibilità di estendere per altri sei mesi l'incarico. Ora l'Asrem sarà guidata, probabilmente, in regime di vacatio secondo quelle che sono le disposizioni dell'Azienda, facendo riferimento all'organico interno, in attesa delle evoluzioni future.