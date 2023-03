Della Porta: «Siamo a lavoro per la riforma della Polizia locale»

ROMA. «Con la collega Domenica Spinelli e il Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, in prima Commissione, abbiamo affrontato tanti temi legati alla sicurezza delle nostre città» è questo il commento del senatore Costanzo Della Porta.

«In particolare ho posto l'accento sulla ineludibile necessità di una riforma organica della Polizia Locale, ancorata ad una legge del 1986, ormai desueta, non al passo coi tempi e con le funzioni e i compiti di P. S., P. G. e Polizia Stradale oggi attribuiti alle Polizie Locali. Il Ministro ha mostrato massima attenzione alla questione posta, assicurando che la medesima è all'attenzione del Governo».

E per quanto riguarda i corsi di autodifesa per disabili promossi da Fratelli d’Italia nel Lazio, Della Porta ha espresso il suo parere favorevole. “Disbullizziamo il bullismo" un’idea che consiste in un corso teorico-pratico di autodifesa, con una particolare attenzione alle persone con disabilità.

La sperimentazione partirà proprio dal Lazio e, se andrà bene, si potrà pensare di estenderla alle altre regioni.

«È una iniziativa del collega senatore Antonio Guidi, che sarà sperimentata nel Lazio, che mira ad arginare una vera e propria piaga sociale, quella del bullismo appunto, affrontando la questione non solo dal punto di vista dell'aggressore e della vittima, ma anche dei cd. osservatori, ossia di coloro i quali omettono il soccorso o addirittura si prendono gioco dell'aggredito. Si va quindi nella giusta direzione, affinché soprattutto per le persone più deboli, le persone diversamente abili, si ponga la parola fine a condotte illegittime ed immorali quali sono gli atti di bullismo».