Dopo la Cassazione, Di Sandro: «Contro Fdi cattiveria politica mai riscontrata nella storia»

CAMPOBASSO. La sentenza della Corte di Cassazione che ha ritenuto incostituzionale la legge che aboliva la surroga del consigliere regionale nel Molise ha acuito il clima di tensione della coalizione di centrodestra.

Lo si è evinto dalle dichiarazioni di ieri di Massimiliano Scarabeo, così come da quelle che oggi ha inviato alla stampa molisana Filoteo Di Sandro, coordinatore regionale di Fratelli d'Italia, questione insorta a meno di 4 mesi dalle elezioni del 25 e 26 giugno.

«La Cassazione si è pronunciata contro quell’obbrobrio di normativa regionale che prevedeva la modifica e l’immediata applicazione, in corso d’opera, della legge elettorale con l’abolizione della surroga.

Intanto vorrei ringraziare i miei avvocati, Massimo Romano, Margherita Zezza e Pino Ruta, per la serietà professionale dimostrata, anche nei rapporti personali, nel perseguire ed “inseguire” la verità e la giustizia. Un atto evidentemente illegittimo fatto soprattutto per punire alcuni consiglieri “scomodi”, non troppo allineati con l’esecutivo, e per evitare l’ingresso di altri, in modo particolare di un esponente di Fratelli d’Italia.

Un comportamento assurdo, una cattiveria politica mai riscontrata nella storia della nostra Regione, un accanimento contro persone votate e che avevano contribuito in maniera determinante alla vittoria del centrodestra. Fratelli d’Italia, insieme ai propri elettori, è stato il Partito maggiormente penalizzato nel 2018, prima dal fatto che Toma non ha rispettato un accordo nazionale sottoscritto dai partiti di centrodestra, ed in seguito dall’abolizione della surroga che ha estromesso due consiglieri di Fratelli d'Italia dal Consiglio. Un danno politico e di immagine incalcolabile fatto al nostro Partito, e per tale motivo mi sono determinato a perseguire fino in fondo la verità e la giustizia».