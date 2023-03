Autonomia differenziata, interviene il comitato molisano per "Elly"

CAMPOBASSO. Alessandra Salvatore, eletta nell’assemblea nazionale del Partito democratico con la mozione Elly Schlein, e i componenti del comitato molisano per Elly, terranno una conferenza stampa alle ore 11 presso “Da Dieci”, Corso Bucci - Campobasso, sul tema dell'autonomia differenziata.

La riforma, così come congegnata, accentuerà il divario tra Nord e Centro Sud d’Italia in maniera irreversibile, penalizzando soprattutto le nuove generazioni e le tante persone che, già oggi, sono in difficoltà e non possono esercitare diritti costituzionalmente garantiti, a partire da quello alla salute.

La conferenza stampa è aperta a tutti i simpatizzanti.