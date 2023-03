“Fuori la guerra dalla storia”, parte da Termoli la campagna di Rifondazione

TERMOLI. Partita con una iniziativa dimostrativa, stamani, in piazza Sant'Antonio, la campagna straordinaria di tesseramento 2023 a Rifondazione comunista, che andrà avanti sino al 21 marzo.

«Dal 5 al 21 marzo si terrà la campagna straordinaria di tesseramento 2023 a Rifondazione comunista. Tema centrale di questa campagna è il No alla guerra riprendendo lo slogan coniato dalla nostra compagna partigiana Lidia Menapace: “fuori la guerra dalla storia”. Vogliamo costruire un futuro di pace, di solidarietà e di giustizia sociale come uscita dal sistema della guerra e dello sfruttamento. L’efficacia di questo progetto oltre che dalla crescita di un movimento dal basso dipende dalle forze organizzate che sono in campo. Iscriviti a Rifondazione comunista per dare più forza alla lotta contro la violenza della guerra, delle disuguaglianze, dello sfruttamento per una alternativa di società. Per contatti, informazioni scrivere a: tesseramento.prc@rifondazione.it.», ha riferito Pasquale Sisto, che ne è il coordinatore regionale.

«Ci trovate a Termoli in via XXIV maggio,51. Per informazioni potete telefonare ai seguenti numeri: 360961564, 3272344512».