Politica al crepuscolo nella seduta di Palazzo D'Aimmo

CAMPOBASSO. Per qualcuno (Andrea Greco) si celebrano oggi i funerali del centrodestra, per qualcun altro, almeno di facciata, si è consumata una pace interna a Fratelli d’Italia, come mostra una immagine della stretta di mano tra Quintino Pallante e Filoteo Di Sandro, ma la situazione è in divenire.

L’ultima seduta ordinaria del Consiglio regionale della legislatura si apre con la discussione sulla presa d’atto delle sentenze della Corte di Cassazione che ha accolto almeno due dei quattro ricorsi sull’abolizione della surroga.

Scenari lunari di fine mandato, con una minoranza che la vede diversamente, come ha sottolineato la capogruppo dem Micaela Fanelli all’indirizzo del Movimento 5 Stelle, che dinanzi a una delibera di carattere amministrativo ha riferito di non “starci”.

Si chiamano fuori dall’aula Quintino Pallante, Vincenzo Niro, Nicola Cavaliere e Vincenzo Cotugno, ma anche lo stesso presidente Toma, per un parere dell'Avvocatura dello Stato su un possibile conflitto d'interesse, che i consiglieri pentastellati chiedono di conoscere, per voce di Angelo Primiani (viene inoltrato a tutti sulle rispettive caselle di posta elettronica).

Fino all'intervento di Vittorino Facciolla, che chiede l'appello nominale e la seduta viene sospesa.

«Non è un Consiglio regionale ma il funerale del centrodestra- ha dichiarato Andrea Greco del M5S (in cravatta viola, come ha sottolineato lui stesso) - ho sempre riconosciuto i meriti politici a chi ce li ha, e l’assessore Vincenzo Niro ha dimostrato di essere una spanna sopra gli altri. Ha dato una lezione a tutti. Oggi non celebriamo l’ingresso in aula del surrogante Filoteo Di Sandro ma il funerale del centrodestra. Chiaramente non possiamo esprimere un voto in aula. Perché se c’è un parere dell’avvocatura che non ci viene fornito, non possiamo far altro che abbandonare l’aula. Non posso esprimere un voto consapevole e cosciente. O interrompiamo i lavori e facciamo una pausa, perché su questi fatti si sono innescati una serie di provvedimenti giudiziari. Si lede il diritto consapevole dei consiglieri regionali. Non fate ulteriori danni».

La capogruppo dem Fanelli: «Confermiamo la presenza in aula sia io che il collega Facciolla. Noi votiamo la presa d’atto per ovvio senso di responsabilità, ma prima ancora per principi morali ed etici. Per sanare questi errori c’è un modo, chiedere scusa. Noi non abbiamo scelte da fare ma possiamo solo eseguirle. Il caso Molise è un unicum in Italia, ce lo dice la Corte di Cassazione. Noi non verremmo meno a questo voto. Senza nessuno scrupolo si decise che quattro colleghi non dovevano far parte. Mai ho visto una cosa del genere. Il mio voto sarà favorevole per la presa d’atto».

Poi è la volta di Iorio, che prima risponde a Greco, dicendo di tenersi per sé la cravatta viola e poi sottolinea: «E' un argomento molto delicato. Le conseguenze sono state quelle che tutti conosciamo. La presa d’atto è obbligatoria. Quell’ordinanza va applicata e il Consiglio la deve attuare. Un capitolo si è chiuso, sulle leggi elettorali non si può agire in maniera retroattiva. Esprimo il mio voto favorevole. Spero sia fatta giustizia per alcune persone e per tutte le persone che si possano trovare in questa situazione.

Infine, l'intervento di Facciolla: «Ci troviamo in questa legislatura regionale che oggi presenta il conto degli errori valutativi del passato. Hanno mandato via 4 consiglieri che si erano candidati con il centrodestra, al di là di questa valutazione di cinismo politico, oggi con questa uscita dall’aula da parte della maggioranza, significa non fare entrare 2 consiglieri che ne hanno diritto. Io chiederò l’appello nominale. Le responsabilità non sono solo politiche. Si deve dare esecuzione, si deve prendere atto. Già rischiano di risarcire il danno, io starei attento a fare questo abbandono di gruppo. Se noi non votiamo si rivoterà, se non si arriva al numero qualcuno dovrà prendersi le proprie responsabilità. Sono topi che scappano».