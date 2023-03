Di Sandro entra in Consiglio regionale e attacca Toma: «Scelta errata nel 2018»

CAMPOBASSO. Il Consiglio regionale del Molise, ormai alle ultime battute, visto il voto fissato all’ultimo fine settimana di giugno, ha approvato con 11 voti su 17 (sei astensioni tra alcuni del M5S e Toma) e quattro assenti, la presa d’atto delle ordinanze di Cassazione che hanno ridisegnato il perimetro dell’emiciclo di Palazzo D’Aimmo.

In aula hanno votato sì con chiamata per appello nominale, Cefaratti, D’Egidio, Cotugno, Calenda, Di Lucente, Di Baggio, Facciolla, Fanelli, Iorio, Micone, Romagnuolo.

Subito dopo la parola è andata al neo consigliere Filoteo Di Sandro,

«Appartengo alle liste di Fratelli d’Italia con il quale mi sono candidato.

Dopo 10 anni torno in questo Consiglio regionale, non vi nascondo una certa emozione ma anche soddisfazione.

È una rivincita, soprattutto morale e politica, contro chi ha fatto dell’odio l’unico obiettivo politico della sua attività. Abbraccio tutti coloro che nel 2018 mi hanno votato. Ringrazio il partito e i dirigenti nazionali, che in questi anni nonostante le ripetute sollecitazioni, hanno sempre sostenuto la mia posizione. Avrei preferito ringraziare la maggioranza, il presidente invece oggi sono qui solo grazie a una sentenza della Corte di Cassazione che ha dichiarato quel percorso contorto della modifica elettorale che l’ha dichiarata illegittima.

Lei ha delle responsabilità perché il progetto è stato ben perseguito per estromettere 4 consiglieri regionali e per evitare il mio ingresso.

Il centrodestra nel 2018 ha sbagliato a scegliere come presidente una persona della società civile.

Presidente Toma lei ha perso una grande occasione, quella di risollevare le sorti della regione, per cui la regione doveva essere guidata in maniera lucida. Presidente, in termine politici, lei ha distrutto il centrodestra trasformando la maggioranza in maggioranza del presidente. Lei ha perso un’occasione politica per essere leader dei partiti di centrodestra. Lei in 5 anni non ha mai convocato i partiti della coalizione, questo è un fatto grave. La politica è una cosa importante. Quando lei ha deciso sulla abrogazione della surroga, quello era da discutere con i partiti. Io credo che Fratelli d’Italia la ricorderà come quello che ha estromesso 2 esponenti del partito dal Consiglio regionale. Noi siamo abituati a confrontarci all’interno del partito, lei ha sbagliato anche nei rapporti interpersonali. Non sarà una piccola rivincita, i consiglieri regionali manterranno la parola data all’interno del partito».