«Elly Schlein e la ricostituzione del blocco sociale», da Palata interviene Perazzelli

PALATA. Insegna storia al liceo Romita del capoluogo, a Campobasso, ma è anche il segretario di circolo dem a Palata. Il professor Patrizio Perazzelli è intervenuto sul nuovo corso del Pd: «Elly Schlein e la ricostituzione del blocco sociale». «Con la vittoria di Elly Schlein alle primarie del Partito Democratico, si è affermato un paradigma storico-politico che ripropone uno schema identitario della sinistra di Berlingueriana memoria, che negli ultimi 20 anni si è smarrito nella rincorsa alle ricette neoliberiste da applicare ad una politica che si limita a gestire l’amministrazione dell’esistente, senza intervenire nel mercato con azioni redistributive. Il prezzo più caro di queste scelte è stato pagato dalle fasce sociali meno abbienti, dai redditi dei lavoratori di ogni settore, dai precari, dai giovani, e dalle piccole e medie imprese. In poche parole, dalle fasce popolari e dal ceto medio.

La rappresentanza di questo blocco sociale, negli ultimi 20 anni, si è polverizzata in forze politiche confuse, avventuriere e prive di una forte connotazione identitaria. Lo stesso Partito Democratico a vocazione maggioritaria ha ceduto storicamente alla tentazione amministratrice di un esistente lasciato in balìa di un’economia liberista. Il “ma anche” di Veltroni ha finito per colpire l’identità politica e determinare una crisi di rappresentanza con le varie correnti del partito.

Con la vittoria della neo-segretaria si cambia direzione. La nuova linea politica a carattere egemonico riparte dal blocco sociale come luogo reale di rappresentanza politica. L’obiettivo sarà l’estensione del consenso sulla base di un progressismo che non si limita a proporre solo soluzioni a breve termine, ma a definire i contorni di una società più giusta nei diritti sociali, più sostenibile sul versante ambientale e più inclusiva nei diritti civili.

Non possiamo omettere in questa visione il richiamo alle categorie storico-politiche della Filosofia della prassi di Antonio Gramsci e alla concretezza militante di Enrico Berlinguer. Esse rappresentano il nuovo orizzonte per la ricostituzione del blocco sociale e il ritrovamento della famigerata “connessione sentimentale” tra il Partito e le masse».