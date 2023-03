«Non ho capito le dimissioni della Calenda, i molisani sapranno interpretarle di certo»

Il governatore Toma parla delle dimissioni dell'assessore Filomena Calenda

CAMPOBASSO. Manca ancora la pubblicazione del decreto del presidente della Giunta regionale che accetti le dimissioni presentate dall'assessore Filomena Calenda, titolare delle Politiche sociali fino a ieri, quando ha consumato lo "strappo" dopo giorni di grande fibrillazione, dovuti alle prese di posizione verso gli atti dell'Asrem, a firma del direttore generale che ha cessato il suo mandato a fine febbraio, Oreste Florenzano.

Tuttavia, il Governatore Donato Toma non si è tirato indietro, e ha così commentato la scelta della Calenda, sottolineando come rimarrà al lavoro l'Esecutivo che lo vede affiancato da Vincenzo Cotugno, Nicola Cavaliere e Quintino Pallante.

Ricordiamo come l'assessore Vincenzo Niro si sia dimesso dopo l'ordinanza della Corte di Cassazione, che al pari di Filoteo Di Sandro, ha accolto il ricorso di Antonio Tedeschi, che però resta fuori dal Consiglio regionale.

«Mi aveva chiesto di intervenire su atti non miei. Io, sapete, sono uno che cerca in tutti i modi di rispettare le regole e, quindi, non c'erano motivi per cui ci fosse una presa di costituzione così forte. Non le ho capite le dimissioni - sottolinea Toma sulla Calenda - la Giunta funziona con gli assessori che sono rimasti in carica. L'assessore Niro e Calenda, che hanno rassegnato le dimissioni, lo hanno fatto per motivi differenti. Non commento le decisioni degli assessori che si dimettono, penso che il popolo abbia abbastanza capacità per valutare questi comportamenti».