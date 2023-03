«Il Molise soffre della mancanza di un piano di sviluppo regionale»

CAMPOBASSO. Il Consiglio Direttivo dell'associazione degli ex consiglieri regionali, dopo la seduta consultiva del 6 marzo scorso, riapre l’esame della difficile situazione socio economica regionale, per esternare idee, proposte utili e indicazioni possibili al fine di “riprendere la sostenibile e praticabile via molisana allo sviluppo e prosperità, malgrado le presenti ed innegabili congiunture negative, acuite dalle gravi emergenze presenti (irrisolte e sopraggiunte), che si appalesano quasi insuperabili.

Dopo la introduzione del Presidente Gaspero Di Lisa, il Consigliere Regionale Gianluca Cefaratti - Dirigente Componente di diritto del in questo Direttivo - ha preso la parola per dichiarare di condividere sia i richiami che l’Associazione fa allo Statuto del Molise, che la contestuale necessità di adottare un Nuovo Piano di Sviluppo Regionale (PSR), perché sono elementi essenziali per dare “una visione” unitaria dell’Assemblea Legislativa e realizzare l’atteso sviluppo sociale.

Profonde ed efficaci analisi sull’astensionismo, che, fa venire meno nel cittadino l’esercizio democratico del voto e attesta la sua sfiducia crescente e quella di larghi settori della società verso le istituzioni elettive. Il male contagioso e pernicioso dell’astensione causa danni irreparabili alla democrazia, in quanto le fa perdere vivacità e forza e rappresentatività.

Poiché i partiti e i governi - più che offrire risposte alle richieste e ai bisogni dei cittadini - si concentrano sulla manipolazione dei problemi e dell’opinione pubblica, è necessario riflettere e agire per proporre rimedi e risoluzioni.

«Quindi, all’irrinunciabile e improcrastinabile domanda: “che fare?” una sola è la risposta: ripartire dal cuore della Costituzione, l’art. 3, secondo comma, assumendo come obiettivo “l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese”, ovvero mettere al centro della vita socio-politica la partecipazione come essenza della democrazia nella pluridimensionalità con la quale è scritta la norma costituzionale. Questo significa reagire su più fronti.

Stesso metodo bisogna praticare anche per la politica regionale; dare attuazione allo Statuto.

Questo strumento, previsto per la pianificazione, ci porterà a dare risposte in tutti i campi, per esempio: la sanità.

Va tenuto da conto che la sanità pubblica e quella privata non perseguono i medesimi obiettivi.

La pubblica, per il principio: del prevenire è meglio del curare va estesa e garantita a tutti.

Essa punta (o meglio dovrebbe puntare) allo stato di salute e benessere di tutte le persone, intervenendo a monte dell’erogazione di prestazioni sanitarie.

La sanità privata, se non convenzionata, punta ad effettuare il maggior numero possibile di prestazioni sanitarie, al fine di poter guadagnare il massimo possibile sulle cure, trasformando la salute in una merce da vendere.

Per coniugare queste diverse peculiarità, come pure tutti i settori e le categorie economiche e sociali, estesamente intese, di una comunità regionale impegnata in globali attività, da regolamentare con normative aventi valenza legislativa, c’è solo il Piano di sviluppo regionale, da adottare con procedimenti e per finalità, che lo Statuto regionale assegna al Consiglio regionale, in quanto organo di sovranità democratica e di potere legislativo e di programmazione.

Il Molise soffre per la mancanza - da troppi decenni - di questo strumento di pianificazione dello sviluppo regionale!

Il PSR individuerà: metodologie, pratiche, processi interattivi e partecipativi (con particolare riferimento alle politiche, ai piani ed ai progetti che riguardano la gestione del territorio e gli indirizzi di sviluppo locale, di nuove econo mie e di produzione di “valore aggiunto territoriale”) e prevederà le risorse necessarie per il raggiungimento dei traguardi posti, nonché i rispettivi canali finanziari».

Svolta la discussione, il Presidente per fare sintesi dell’importante seduta, ha formulato questa proposta:

“- letto lo Statuto dell’Associazione che sancisce di “… mantenere vivo e operante il vincolo che …. ha visto i Consiglieri regionali operare per l’affermazione e il consolidamento della Istituzione regionale e… contribuire alla valorizzazione della funzione della Regione…”;

- richiamata la sensibilità e l’attenzione politica dell’Associazione per le condizioni socio-economiche della Regione, che richiedono alla politica risoluzioni efficaci alle emergenze, che minacciano pesantemente anche l’autonomia del Molise in sé,

- considerato che è stata annunziata, per il 25 e 26 giugno 2023, la consultazione elettorale per il rinnovo del CR;

L'associazione ha sentito il dovere di rivolgere un caloroso e vibrante appello al Consiglio regionale, a tutti i partiti, candidati, elettori, forze sindacali protagonisti e promotori dei movimenti civici, e altre libere aggregazioni sindacali, a cominciare dalla prossima campagna elettorale di impegnarsi a condividere e sostenere l'esigenza di dotare il Molise dalla nuova legislatura di un nuovo piano di sviluppo regionale. quale strumento fondamentale e indispensabile al consolidamento dell'autonomia, alla valorizzazione delle risorse territoriali, al fine di dare risposte adeguate ai bisogni dei molisani.

La proposta è stata unanimemente condivisa ed approvata. Il direttivo ha incarica il Presidente di indire una conferenza stampa per oggi 16 marzo 2023, alle ore 9:30, per l’opportuna conoscenza della iniziativa e auspicarne sollecitarne democratica, larga e possibile adesione sia dei candidati che degli eletti, risultanti dalle elezioni del prossimo giugno.

