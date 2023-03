Mancano meno di due mesi alle amministrative, ultimi Consigli comunali

GUGLIONESI. Uno degli ultimi Consigli comunali si è svolto mercoledì 15 marzo, a Guglionesi. Per la prossima settimana sono previste due assise che dovrebbero chiudere le sedute ordinarie del mandato dell’amministrazione Bellotti, con i bilanci all’ordine del giorno. Cinque i punti discussi nel Consiglio straordinario, dall’approvazione dei verbali di deliberazione della seduta del 29 dicembre 2022, all’approvazione del Regolamento speciale del Corpo di Polizia Locale del Comune di Guglionesi. La procedura di selezione di idee progettuali per la progettazione, ristrutturazione, manutenzione e gestione dell'immobile ex Asilo "Mimì Del Torto" da destinare a Casa di Riposo per anziani, le modifiche sulla tassa della Tari e una mozione per la creazione di comunità energetiche.

Presenti il segretario comunale Luca Cataldo, il sindaco Mario Bellotti, il vice sindaco Giuliano Senese, gli assessori Giuseppe Aristotile, Stefania Addesa e Carmela Minchillo e i consiglieri Michele D’Anselmo, Corrado Del Torto e Paolo De Socio per la maggioranza. Per la minoranza presenti Elisa D’Astolto, Giuliana Senese, Antonio Tomei e Giuseppe D’Urbano.

Assenti la presidente del Consiglio comunale Barbara Morena e il consigliere di minoranza Gianfranco Del Peschio.

Sono state votate delle modifiche a dei regolamenti inerenti la Polizia locale e la tassa comunale sull’immondizia, sulla quale tutto il Consiglio si è espresso favorevolmente.

Per il discorso “Mimì Del Torto”, i consiglieri di minoranza si sono dichiarati non soddisfatti della risposta poiché, a tutt’oggi non è pervenuta nessuna proposta per la progettazione, ristrutturazione, manutenzione e gestione dell'immobile ex Asilo "Mimì Del Torto" che è destinata a diventare casa di riposo per anziani.

La consigliera Senese ha portato in Consiglio una mozione per la costituzione delle comunità energetiche, ossia un'associazione tra cittadini, attività commerciali, pubbliche amministrazioni locali e piccole/medie imprese che decidono di unire le proprie forze con l'obiettivo di produrre, scambiare e consumare energia da fonti rinnovabili su scala locale.

Il Consiglio ha dato parere favorevole.

