Trasporto pubblico locale, Greco (M5S): «Quintino Pallante dovrebbe dimettersi»

CAMPOBASSO. «Bocciato dal Tar il bando per il Trasporto pubblico locale. Cosa significa? Che l'assessore Quintino Pallante, e prima di lui Vincenzo Niro, non hanno raggiunto uno degli obiettivi fondamentali del loro mandato: ripristinare con un bando pubblico una condizione di normalità che nel trasporto pubblico manca da tempo». Parla così Andrea Greco portavoce e capogruppo del Movimento 5 Stelle in Consiglio regionale del Molise.

«L'ennesimo flop nella gestione arriva dopo oltre 10 anni di fallimenti che in questo settore hanno coinvolto sia destra che sinistra. Ricordo bene che nel 2018 la situazione era più o meno identica, alla fine di 5 anni di governo di centrosinistra.

In Molise non si conclude una gara pubblica dal 2008 e da quella data questa "inefficienza" della Regione garantisce degli extraprofitti mostruosi ad alcune aziende, a scapito dei lavoratori che ormai vivono una condizione di costante apprensione. Parliamo di madri e padri di famiglia che non sanno più cosa mettere in tavola, nonostante lavorino onestamente per garantire un servizio pubblico.

Quintino Pallante dovrebbe dimettersi perché ha fallito il suo principale obiettivo politico, un fallimento senza appello come quello dei suoi predecessori.

Noi invece abbiamo le idee molto chiare sulle azioni da intraprendere immediatamente per voltare pagina:

- garantire il pagamento puntuale degli stipendi ai lavoratori, sostituendosi da subito alle aziende morose;

- stipulare nuovi contratti ponte per evitare extraprofitti totalmente ingiustificati;

- procedere verso la regionalizzazione del servizio pubblico.

Dignità per i lavoratori, prima di tutto. Perché mentre gli assessori mancano ogni obiettivo da oltre 10 anni, il Molise muore».

Gli fa eco il portavoce del M5S in Consiglio regionale Angelo Primiani. «L’istituzione di una società in house capace di gestire il servizio di Trasporto pubblico locale, resta una priorità che il governo regionale deve assolvere. Avviare il percorso per la costituzione di un soggetto che assicuri efficienza, efficacia ed economicità rispetto all’attuale situazione, è fondamentale per la crescita e lo sviluppo del Molise».

«È noto come i tentativi di affidare in concessione il servizio a società private da parte della Regione, siano stati puntualmente bocciati dalla giustizia amministrativa. Non da ultimo la sentenza del Tar dell’8 febbraio che rimarca l’illegittimità dei bandi. Inoltre, fattore da non sottovalutare, l’esternalizzazione del Trasporto locale, in Molise, non ha avuto effetti positivi sulla razionalizzazione della spesa pubblica, né ha determinato una responsabilizzazione economica e gestionale delle aziende.

Contrariamente si è assistito ad un mancato adeguamento dell’offerta ai bisogni dei cittadini e, condizione più grave, il mancato pagamento degli stipendi al personale assunto dalle società private. Problema, quest’ultimo, che si è riverberato sul bilancio regionale.

A questo punto sono evidenti i vantaggi che una società in house apporterebbe al fine di migliorare il servizio. Su tutti: garanzie salariali ai dipendenti; gestione uniforme del servizio; flessibilità nell’adeguare l’offerta alle esigenze del territorio; certezza sulla reale esecuzione dei trasporti, bigliettazione e chilometri di percorrenza; trasparenza amministrativa contabile, nonché la possibilità di biglietti integrati gomma-ferro.

Per questa serie di motivi, convinti della bontà che la formazione di una società in house comporterebbe, ho depositato una Proposta di Legge a mia prima firma per affrontare e risolvere una volta per tutte le ataviche difficoltà che il servizio di Trasporto pubblico locale vive quotidianamente».