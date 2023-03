Sanità, emigrazione giovanile: "Le risposte non sono nell'autonomia differenziata"

CAMPOBASSO. "La battaglia contro il regionalismo differenziato va di pari passo con quella per l'investimento di risorse in sanità pubblica e servizi e con quella per garantire il salario minimo" così il comitato Molise per Elly Schlein.

"Ieri c'è stata, a Napoli, una grande e bella manifestazione, che ci ha visti aderire, contro la proposta di autonomia differenziata che il cdx vuole attuare. L'autonomia differenziata è l'esatto contrario di ciò che servirebbe per interrompere l'emorragia di giovani dal sud verso il nord d'Italia e verso l'Europa: si tratta di viaggi, per ora, di sola andata. La mancanza di servizi (sanitari e sociali), la mancanza di opportunità di lavoro equamente retribuito sono sinonimo di precarietà (innanzitutto) esistenziale e la prima causa dello spopolamento del Sud e delle aree interne. Per questo la battaglia contro il regionalismo differenziato va di pari passo con quella per l'investimento di risorse in sanità pubblica e servizi e con quella per garantire il salario minimo. Questi i temi su cui lavoreremo, oggi più di ieri, in un PD che, con Elly Schlein, ha riacceso entusiasmo e speranza. Da oggi sarà possibile sottoscrivere anche online la petizione contro il ddl Calderoli.

Cogliamo l'occasione per annunciare che gli organismi nazionali del Pd potranno contare anche sull'impegno diretto di Michela Cerbaso, consigliera comunale di Agnone. A seguito della elezione di Alessandra Salvatore nella Direzione Nazionale del PD, infatti, la stessa, nell'ottica di garantire la più ampia partecipazione possibile e nella convinzione che non sia opportuno ricoprire contemporaneamente due cariche (delegata in assemblea nazionale e membro della direzione nazionale), rassegnerà le proprie dimissioni dall'assemblea, consentendo l'ingresso di Michela Cerbaso, l'altra giovane donna in lista per la mozione di Elly Schlein. Entrambe, ciascuna nell'organismo di appartenenza, lavoreranno, con il supporto di tutti i componenti del comitato molisano "Parte da noi" ed accanto a tutti gli altri iscritti, per dare il proprio contributo affinché il PD, così come uscito dalle primarie del 26 febbraio, non deluda speranze ed aspettative di tante cittadine e cittadini italiani di tutte le età".