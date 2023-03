Lo strappo di Toma: «Non ho fatto campagna elettorale col Decreto Molise, che fanno a Roma?»

Donato Toma si dimette da commissario ad acta, le sue dichiarazioni

TERMOLI. Quanto sono lontani i giorni della festa collettiva di centrodestra, seguita al poker rifilato alle opposizioni da parte dei candidati al maggioritario e al proporzionale, alle elezioni politiche del 25 settembre scorso.

L’autunno che ne è seguito è stato quanto di più complicato nel Molise, e l’inverno non è stato da meno.

Nodi scorsoi rappresentati dai rapporti tra pubblico e privato nella sanità e quando il gioco si fa duro, gli sgambetti sono all’ordine del giorno (e del gioco… stesso).

Così, mentre il fuoco amico sparava su Palazzo Vitale, la trama azzurra si intrecciava anche a Roma, per testare il peso specifico.

La sanità cartina di tornasole di elezioni vecchie e nuove, ma Toma al futuro ballo di fine giugno, salvo clamorose evoluzioni al momento non immaginabili, sarà spettatore.

Oggi ha cominciato a levarsi i primi sassolini più acuminati, dal tallone d’Achille del commissariamento ad acta, mettendo in evidenza quel cavallo di battaglia chiamato “Decreto Molise”, che tarda ad arrivare. Insomma, uno strappo amministrativo, tecnico e politico.

«La sanità molisana non esiste nell’agenda politica, è questo il duro capo d’accusa che il governatore ed ex commissario ad acta Donato Toma rivolge al centrodestra.

Se mi chiamasse la Meloni non mi tirerei indietro, ma il sub-commissario agisce per proprio conto.

Non sono soddisfatto dai Governi che non hanno ritenuto di appoggiare questa regione, non ho fatto campagna elettorale sul Decreto Molise, c’è un emendamento che va avanti e indietro. Voglio chiarezza, da chi sta a Roma».