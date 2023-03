Stop alle dimissioni di Toma dopo telefonata di Tajani, domani vertice col ministro Schillaci

CAMPOBASSO. Dimissioni da commissario ad acta? Dietrofront di Donato Toma, dopo la conferenza "dura e cruda" di sabato scorso.

«Avevo annunciato le mie dimissioni per oggi, a meno che non ci fosse stato un intervento del Governo. Dopo la conferenza stampa mi è arrivata una telefonata del vicepremier Tajani che mi ha chiesto delucidazioni circa la mia decisione, e abbiamo ritenuto di doverci incontrare e affrontare la situazione a quattr'occhi, per capire la possibile evoluzione».

Questa mattina il commissario Toma ha ricevuto una telefonata dal Ministero della Salute, attraverso la quale è stata pianificata una riunione, già per domani, martedì 21 marzo, alle 11.30, nella sede ministeriale.

Dunque, domattina Toma incontrerà direttamente il Ministro della Salute Orazio Schillaci.