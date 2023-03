«Cure minime garantite da chi lavora, non da chi ci ha rappresentato»

PETACCIATO. Un lungo intervento, quello del sindaco di Petacciato e presidente del Cosib, Roberto Di Pardo, che sulla sanità ha saggiato in prima persona quanto sia importante avere presidi aperti e funzionanti.

«Si avvicina la campagna elettorale e si parla tanto di sanità che non funziona, di ospedali chiusi negli anni o prossimi alla chiusura. Oggi abbiamo una sola certezza: è grazie a tutti gli operatori sanitari che, con immensi sacrifici, si riesce a garantire ancora un “minimo diritto” alle cure! Di certo non possiamo ringraziare chi nel tempo ha avuto un ruolo tale da poter evitare questo sfascio e oggi lancia accuse o peggio ancora punta il dito omettendo di dire la cosa più ovvia: chiunque dovesse essere chiamato a redigere il piano operativo sanitario, dovrebbe farlo nel rispetto della normativa vigente e dei decreti attuativi che ne derivano. Il nuovo Pos decreta in modo insindacabile il non diritto alla cura dei molisani (in modo particolare dei residenti in Basso Molise). Va detto che anche il Pos precedente produceva i medesimi effetti.

Perché siamo arrivati a tanto?

Perché la sanità è commissariata;

Perché gli standard ospedalieri previsti dalla 70/2015 (numero e anno del decreto) sono i seguenti:

ospedali di base con un bacino di utenza compreso tra 80.000 e 150.000 abitanti

ospedali di I livello con un bacino di utenza compreso tra 150.000 e 300.000 abitanti

ospedali di II livello con un bacino di utenza compreso tra 600.000 e 1.200.000 abitanti

È noto a tutti che il Molise conta meno di 300 mila abitanti e di conseguenza dovrebbe avere un solo ospedale di primo livello.

La questione è molto più semplice di come ce la vendono taluni personaggi che, pur di scaricare responsabilità su altri, tendono a fare ragionamenti complicati quando complicati non sono.

Alcune semplici domande/risposte possono farci comprendere meglio del perché siamo arrivati a questo punto:

Da quando e perché è commissariata la sanità in Molise?

Da luglio 2009 perché il deficit era arrivato ad un livello altissimo.

Quali i commissari che si sono succeduti negli anni?

Michele Iorio dal 2009 al 2012 (agosto);

Filippo Basso 2012/2013 (marzo);

Paolo di Laura Frattura 2013-2018 (giugno);

Angelo Giustini 2018-2021 (marzo);

Flori Degrassi 2021 (marzo agosto);

Donato Toma dal 2021 a tutt’oggi;

Si poteva fare qualcosa di diverso?

Si.

Dove?

In Parlamento e in Conferenza Stato–Regioni.

Chi poteva farlo?

I parlamentari e il presidente della regione che sedeva in quella conferenza (2015- Frattura).

In che periodo?

Gli standard ospedalieri, nel rispetto di una norma del 2012, sono stati licenziati nel 2015 (Lorenzin ministro). I nostri 4 parlamentari all’epoca non mi sembra abbiano alzato barricate, seppur il governo era del loro stesso colore politico per 3 di loro, per contrastare l’adozione di questo provvedimento.

Il presidente della regione avrebbe potuto chiedere una deroga o non licenziare in Conferenza Stato-Regioni il provvedimento che regolava gli standard ospedalieri, ma non è stato fatto (addirittura dai verbali risulta assente) e nessun assessore regionale dell’epoca sollevò rilievi. Oggi per molto meno si chiedono le dimissioni… Basti pensare che con quella ratifica si sancì la chiusura del punto nascite di Termoli (oggi aperto solo grazie ai ricorsi dei Sindaci).

Un esempio pratico su come la riorganizzazione ospedaliera ha impattato in Molise sui reparti negli ospedali?

Se ne potrebbero fare tanti, il più emblematico, perché trattasi di servizio salvavita, è il reparto di emodinamica: per averlo è richiesto un bacino di abitanti tra i 300 mila ed i 600 mila. In Molise dovrebbe essercene uno solo!

Chi oggi si erige a difensore dei “diritti dei cittadini” dovrebbe conoscere bene la norma…. Era a Roma in quel periodo e non nelle vesti di turista ma per difendere gli interessi del Molise e dei Molisani.

Dal 2018 al 2022 i rappresentanti molisani a Roma, 4 del movimento 5 stelle, hanno prodotto proposte di legge per favorire il Molise?

Agli atti non risulta. Tranne una azione “eclatante” di uno che, pur facendo parte del governo, si incatenò perché il suo ministro non lo riceveva… Di Marzio e Testamento non mi risulta fecero nulla. Federico ha accompagnato una delegazione di sindaci a Roma dai tecnici che hanno ribadito l’ovvio: fino a quando non c’è una modifica legislativa (dm70/2015) nulla si può fare di diverso.

I sindaci hanno potere in materia sanitaria?

No. È competenza esclusiva delle regioni la materia di assistenza e organizzazione sanitaria (per quelle non commissariate).

Cosa si può fare oggi?

Un decreto che deroghi il Molise al rispetto della Balduzzi, disponga un azzeramento del deficit e una maggiore spesa sanitaria pro capite necessitata da questioni oggettive come la bassa densità abitativa che non permette di avere un ospedale di II livello facilmente raggiungibile da tutti i Molisani.

Gli accordi di confine possono essere la soluzione?

Assolutamente no, considerando anche che il vicino Abruzzo ha notevoli difficoltà a farsi riconoscere come ospedali di II livello Pescara e L’Aquila.

Quindi per venirne davvero fuori serve un decreto che riveda gli standard ospedalieri per quei territori che hanno una bassa densità abitativa. La regione Molise non può essere paragonata ad un quartiere di una grande città. La sanità non si fa solo con i numeri, ma calando gli stessi nei contesti territoriali, contestualizzandoli.

Per 4 anni (2018/2022) la nostra delegazione parlamentare ha avuto tempo e modo di lavorare ad un decreto Molise e non lo ha fatto. Ortis, Testamento, Di Marzio e Federico sono stati sempre in maggioranza nei vari governi senza aver prodotto un atto utile al miglioramento del sistema sanitario molisano.

Confidiamo nei rappresentanti di oggi, in modo particolare su Costanzo Della Porta e su Elisabetta Lancellotta».