Sanità, nel botta a risposta Iorio-Papa «Sta venendo a galla la verità»

CAMPOBASSO. Dopo le dichiarazioni di Michele Iorio sulle dimissioni da commissario ad acta di Donato Toma e sulla critica gestione commissariale dell’ultimo anno, arriva la replica di Giacomo Papa ex subcommissario alla sanità.

«Michele Iorio critica la gestione commissariale dell'ultimo anno. Ma non è la stessa persona che nei primi sette anni del 2000, da Presidente della Regione, ha generato il disavanzo sanitario e costretto il Molise a subire il commissariamento? Ma non è la stessa persona che da commissario alla sanità ha assunto decreti "farlocchi", tanto da essere a sua volta commissariato? Si può fare finta di non capire ma la realtà è una sola: negli ultimi vent'anni la sanità molisana è stata depredata da una lobby affaristico politica, trasversale a tutti gli schieramenti, che ha beneficiato della protezione di quanti erano istituzionalmente chiamati a vigilare sul rispetto della legge. In Molise non servono più soldi ma persone serie e preparate che abbiano a cuore le sorti delle future generazioni e non solo quella dei propri familiari».

Alla risposta di Papa fanno eco i portavoce del Movimento 5 Stelle con a capo Valerio Fontana che, dai suoi profili social, fa una ricostruzione di quanto detto.

«"Negli ultimi vent’anni la sanità molisana è stata depredata da una lobby affaristico politica, trasversale a tutti gli schieramenti, che ha beneficiato della protezione di quanti erano istituzionalmente chiamati a vigilare sul rispetto della legge”. Questa frase non l’ho detta io, né il collega Andrea Greco, né nessun altro esponente del MoVimento 5 Stelle Molise. L’ha pronunciata l’ex subcommissario alla sanità Giacomo Papa, dimissionario. Non un esponente politico, quindi, ma un tecnico che ha messo le mani e gli occhi sulla realtà delle cose. Se non volete credere a noi, credete a lui. Perché questa è la verità delle cose».