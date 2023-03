Verso le regionali, il centrosinistra sceglie il profilo: sarà un candidato "politico"

CAMPOBASSO. Riunito ieri sera il tavolo del centrosinistra, nella composizione del cosiddetto “campo largo”, in vista delle prossime elezioni regionali in Molise.

L’incontro è avvenuto nella sede del partito Articolo 1-Mpd, in via XXIV maggio, nel capoluogo, ed è stato foriero di un accordo politico-programmatico, anche se per quanto riguarda i nomi occorrerà attendere ancora qualche giorno prima di “sgranare” la rosa che andrà presentata dalle varie forze politiche che compongono l’asse progressista.

All’incontro hanno partecipato il coordinatore del Movimento 5 Stelle Antonio Federico assieme alla consigliera regionale Patrizia Manzo, Valerio Fontana, il presidente del Partito Democratico Antonio Pardo D’Alete e Giovanna Viola della direzione nazionale del Pd, Francesco Totaro di Articolo 1, Bartolomeo Terzano e Mariapina Rubino di Europa Verde. Presenti anche i socialisti di Marcello Miniscalco e la sinistra rappresentata da Gigino D'Angelo, oltre ai movimenti Molise Solidale rappresentata da Gianfranco Massaro con Umberto Di Giacomo.

Non ci sa una scelta della società civile quanto alla candidatura a Governatore, ipotesi che era stata in verità esplorata nei mesi scorsi, per questo, già da lunedì prossimo i partiti dovranno avanzare le loro proposte.

Per quanto riguarda la partecipazione dei movimenti, era assente Molise Domani, poiché nel frattempo si è dimesso il coordinatore regionale Sergio Pastò. Non solo, su proposta di Europa Verde, è stata richiesta l’estensione del tavolo anche a un altro soggetto civico, “Un altro Molise è possibile”, che sta realizzando incontri su tutto il territorio regionale.