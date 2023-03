Al via le domande per la ristrutturazione e riconversione dei vigneti

CAMPOBASSO. L'assessorato regionale all'Agricoltura rende noto che sono aperti i termini per la presentazione telematica delle domande di aiuto per la “Ristrutturazione e Riconversione dei Vigneti - Campagna 2023/2024”. L’importo totale assegnato al Molise in questa Campagna è pari a 983.031,00 euro.

"Anche quest’anno, grazie al sostegno OCM Vino che ammonta a quasi un milione di euro, le aziende molisane vedranno finanziati gli interventi per il rinnovamento dei vigneti – ha spiegato l’assessore Nicola Cavaliere – con un obiettivo concreto, quello di potenziare e valorizzare la qualità delle produzioni vitivinicole del nostro territorio”.

Le richieste devono essere rilasciate esclusivamente per via telematica, entro il 31 marzo 2023, secondo le predisposizioni AGEA, sul portale SIAN. Tutta la documentazione cartacea andrà poi consegnata, entro le 12 dell’11 aprile 2023, presso l’ufficio del protocollo generale in via Genova, n.11. Gli interessati possono rivolgersi presso i Centri Autorizzati di Assistenza Agricola (CAA) di riferimento per richiedere l'assistenza necessaria.