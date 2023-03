Reclutamento e assunzione del personale in municipio, M5S e Stumpo all'attacco

TERMOLI. Opposizione pentastellata e Rete della Sinistra sollevano dubbi sul reclutamento del personale in municipio. «Discariche abusive, ex cinema adriatico, comitati di quartiere, trasporto pubblico e urbano, cimitero, mensa scolastica, parcheggio multipiano, riqualificazione pozzo dolce, cementificazione diffusa, abbandono di rifiuti, eccetera eccetera, solo alcuni dei tanti temi che come opposizione abbiamo trattato e portato a conoscenza dei cittadini, ultimo dei quali quello appreso qualche giorno fa. L'esistenza di un regolamento sul reclutamento del personale approvato dalla giunta ma "a quanto pare" non passato in consiglio. Per questo unitamente a Marcella Stumpo abbiamo depositato in data odierna una interpellanza affinché si faccia luce.

Ci auguriamo di avere un'unica risposta basata sulla documentazione e non sulle chiacchiere, ossia che l'iter procedurale è stato rispettato, diversamente cosa ne sarebbe dei concorsi medio tempore banditi ed espletati? Ovviamente se le risposte non dovessero essere esaurienti, metteremo in campo tutte le iniziative necessarie a tutelare i cittadini». Ippazio Stamerra, Nicolino Di Michele, Antonio Bovio, Daniela Decaro e Marcella Stumpo, hanno interpellato così sindaco e assessore Antignani per sapere se è agli atti di questo Ente l’atto deliberativo del Consiglio Comunale di approvazione del Regolamento di cui alla delibera di Giunta n. 145 del 18.06.2021. In caso di risposta affermativa di indicare numero e anno, in caso di risposta negativa riferire i motivi per cui non si è proceduto all’approvazione in Consigli; quanti e quali concorsi sono stati indetti ed espletati per il reclutamento di personale non dirigenziale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato dal 18.06.2021 ad oggi e quindi i soggetti assunti.