«Buon lavoro a Lotito, grazie alla Tartaglione per quanto ha fatto»

CAMPOBASSO. L'avvicendamento alla guida di Forza Italia nel Molise, con la decisione di affidare al senatore Claudio Lotito la compagine azzurra in questa delicata fase pre-elettorale, ha subito catturato l'attenzione del governatore Donato Toma, che augura buon lavoro al parlamentare laziale (in tutti i sensi) eletto in Molise e che ringrazia la coordinatrice uscente Annaelsa Tartaglione, per il lavoro svolto.

«Ho già sentito il Senatore Claudio Lotito, con il quale ho contatti quotidiani, per esprimergli i miei auguri di buon lavoro per il nuovo incarico di Coordinatore di Forza Italia per il Molise. La sua notevole esperienza e capacità operativa saranno dim grande supporto al partito sul territorio, così come auspicato dal fondatore e presidente Silvio Berlusconi nel recente incontro che abbiamo avuto ad Arcore insieme con gli altri governatori azzurri. I miei ringraziamenti ad Annaelsa Tartaglione per il lavoro svolto in questi anni da coordinatrice regionale e da parlamentare. A lei la mia gratitudine personale per l'impegno durante la mia campagna elettorale del 2018. Ora sarà importante affrontare in maniera unita e compatta, con saggezza e lungimiranza, il dibattito interno e con la coalizione in vista delle regionali del prossimo giugno».