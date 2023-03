Tartaglione: «Viaggio di grandi soddisfazioni, fermate e ripartenze: è stato un onore»

MOLISE. Ha affidato a un post Facebook il messaggio di commiato nel ruolo di coordinatrice regionale di Forza Italia in Molise l'ex deputata Annaelsa Tartaglione.

«È stato un onore per me coordinare per oltre 5 anni e mezzo in Molise il partito in cui ho militato sin da ragazzina, dove sono crescita e ho conosciuto tante persone, amiche e amici che sono i miei compagni di viaggio. Un viaggio di grandi soddisfazioni, fermate e ripartenze. Ma con un bilancio che ritengo personalmente più che positivo, sia dal punto di vista dell'esperienza umana che dei molti traguardi elettorali importanti raggiunti sul territorio: in questi anni abbiamo infatti portato Forza Italia in Molise ad essere sempre tra i primi tre risultati migliori d’Italia, dalle politiche e regionali 2018, dalle europee alle comunali e ancora le politiche 2022... ringrazio coloro che hanno fatto sì che questa casa fosse grande, trovando sempre lo spazio per tutti.

Ringrazio il presidente Silvio Berlusconi per la fiducia che mi ha dato e ringrazio le tante donne e i tanti uomini che con me hanno condiviso questo straordinario percorso. La politica e dedizione, passione... e questo continua!»