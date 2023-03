Lotito: «Ringrazio Berlusconi, subito al lavoro in vista delle regionali»

ROMA. Dopo gli interventi di Toma e Tartaglione, è stato proprio il senatore Claudio Lotito a commentare la sua nomina a coordinatore regionale di Forza Italia nel Molise.

«Ringrazio il presidente Berlusconi per la fiducia e la stima che mi ha manifestato con la nomina a coordinatore di Forza Italia della regione Molise.

Questo incarico mi consente di esercitare con ancora maggiore dedizione il mio impegno politico, non solo nel Lazio ma a pieno titolo anche nella regione che mi ha eletto e alla quale sono riconoscente e profondamente legato.

Dedicherò da subito le mie energie, come sono solito fare, sia come imprenditore sia come rappresentante delle istituzioni, per riorganizzare il partito nella Regione, soprattutto in considerazione del prossimo fondamentale appuntamento elettorale di giugno».