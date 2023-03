Il debutto di Lotito al tavolo regionale: «Obiettivo è sottoscrivere un patto coi molisani»

Il tavolo di centrodestra riunito a Isernia

MOLISE. Ha debuttato oggi pomeriggio, in Molise, come nuovo coordinatore regionale di Forza Italia, il senatore Claudio Lotito. Riunito dalle 15 il tavolo di centrodestra per discutere delle elezioni del 25 e 16 giugno.

Questa la nota ufficiale della coalizione:

«Si è svolta oggi in Senato una riunione tra i coordinatori regionali del Molise di Forza Italia, Claudio Lotito, Fratelli d’Italia, Filoteo Di Sandro, Lega, Michele Marone, Udc, Teresio Di Pietro, e Popolari, Vincenzo Niro.

Nel corso dell’incontro è stata ribadita la centralità decisionale dei partiti ai fini dell’individuazione delle linee programmatiche nonché dei criteri per la scelta del futuro candidato presidente in vista delle prossime elezioni regionali.

L’obiettivo è quello di sottoscrivere un patto con i molisani, basato su un programma solido, credibile e concreto, aperto ai contributi di tutti i cittadini. L’auspicio è anche quello di coinvolgere le realtà di carattere civico che intendono mettere la loro esperienza a disposizione della regione per rilanciare le grandi potenzialità del territorio molisano con un nuovo piano di sviluppo regionale».