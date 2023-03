Il centrosinistra fissa le regole per scegliere il candidato

CAMPOBASSO. In attesa di ulteriori dettagli, il centrosinistra ha riunito il tavolo nella serata di ieri ancora per rifinire quelle regole d'ingaggio che porteranno alla scelta del futuro candidato presidente della Giunta regionale del Molise.

Periodo di assestamento pre-elettorale nelle due coalizioni e se il centrodestra ha scelto come base operativa ieri Palazzo Madama, il centrosinistra ha riconfermato il capoluogo come punto di riferimento della coalizione, anche per marcare la differenza rispetto a chi ha visto intervenire la politica nazionale per mettere ordine al suo interno.

Nell'incontro di ieri sera, lo schieramento progressista, esteso ai movimenti e alle realtà civiche del territorio, oltre che i simboli del partito, sono state fissate le regole per trovare la convergenza su come designare il candidato presidente tra i nomi che saranno indicati dai partiti della coalizione.

Un ulteriore passaggio intermedio, rispetto a quanto era stato definito la scorsa settimana, toccherà ora ai partiti mettere in campo le proprie proposte, nel solco di quanto deciso, ossia una candidatura "politica" e non espressione della società civile, con gli azionisti di maggioranza Pd e Movimento 5 Stelle, presenti con Vittorino Facciolla e Antonio Federico e non solo, così come gli altri rappresentanti delle varie componenti del "campo largo".

Galleria fotografica