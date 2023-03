"Guglionesi nel cuore" schiera Antonio Tomei per le comunali di maggio

GUGLIONESI. Mancava solo l’ufficialità, che è arrivata pochi minuti fa. Per le prossime elezioni comunali, in programma il 14 e 15 maggio, la lista di “Guglionesi nel cuore”, schiera a candidato sindaco, il consigliere dell’attuale minoranza, Antonio Tomei.

Tomei, nel 2018, correva per la candidatura a sindaco, con il gruppo "Guglionesi per tutti".

La lista da sempre capitanata da Leo Antonacci, ex sindaco di Guglionesi per ben due mandati, ha scelto un nuovo volto, quello appunto di Antonio Tomei.

L’ufficialità, dicevamo, è arrivata pochi minuti fa dalla pagina Facebook del presidente di “Guglionesi nel cuore”, l’ex vice sindaco Antonio Lucarelli.

«Oggi 30 marzo sono ufficialmente indette le elezioni comunali di Guglionesi per il 14 e 15 maggio. Come presidente di "Guglionesi nel Cuore" mi coglie l'obbligo di dare atto dell'entusiasmo e l'impegno di molti che ha portato alla indicazione di Antonio Tomei come nostro candidato a Sindaco. Si sta completando anche la stesura del programma e valutando le disponibilità per le candidature al Consiglio comunale».