Comunali Guglionesi, Del Peschio: "Lettera aperta a un amico (falso)"

GUGLIONESI. Riceviamo e pubblichiamo la lettera aperta del candidato sindaco alle prossime elezioni comunali di Guglionesi, Gianfranco Del Peschio.

«Lettera aperta ad un amico (falso !!), da cui è meglio stare alla larga.

Messaggio ricevuto, dopo cha la mia candidatura a Sindaco da parte di un’alleanza civica, da un personaggio che si definisce amico. Lascio a chi legge il giudizio “Ciao Giannfrà, come amico non posso dirti nulla, ma politicamente ti sei fatto giocare come un burattino, non oso immaginare che lo fai con fervida cognizione di causa, siete accomunati per l’odio comune per (omissis), eravate amici, avere distrutto una amicizia tra voi, tra i vostri figli….per cosa? Per lavorare fianco a fianco anzi, avanti a un lurido verme”

Caro (falso) amico, sì, ho accettato con fervida cognizione di causa la proposta di candidatura a Sindaco da parte di un ampio schieramento di forze unite dalla convinzione che occorre fare qualcosa di positivo per il paese. Cosa di cui mi sento onorato e soddisfatto perché, finalmente, si superano divisioni e frantumazioni personalistiche (create ad arte!) che hanno prodotto gravi problemi alla nostra comunità e ‘fortune’ per pochi altri.

L’alleanza civica è stata costruita con un dialogo fitto e complesso tra persone e tra culture politiche diverse sul come aiutare la comunità ad uscire dalle difficoltà del presente. Oggi dico che ho avuto la fortuna di conoscere persone degne ed oneste, colte e sensibili accomunati da un’idea di politica che guarda al paese ed alle soluzioni. Ciascuno di esse vale per il bagaglio culturale di cui è portatore. Questo è il dato di realtà che ti sfugge totalmente chiuso nel tuo piccolo mondo a due colori: il rosso ed il nero, spesso da te confusi con il male ed il bene, che ignora la bellezza dell’arcobaleno.

Caro (falso) amico, l’atteggiamento maniacale di etichettare le persone in buoni (chi sta vicino a te) e cattivi (chi la pensa diversamente da te) ti fa perdere il contatto con la realtà. Ed allora ti vengo in soccorso:

la mia rottura con l’esperienza di ‘Guglionesi nel Cuore’ è avvenuta molti anni fa dopo aver maturato la una profonda sfiducia verso quella esperienza. Per completezza ricordo a me stesso che, prima ed assieme a me, molti altri sono arrivati alla stessa conclusione per poi, ancora, virare nuovamente.

La lista Comunità e Futuro non è nata a caso ma come alternativa a Guglionesi nel Cuore. Il discreto successo ottenuto è stata una conferma che molti non ne potevano più di certo stile e di molto altro e rispetto ad allora non ho cambiato idea anche perché I risultati sono stati incoraggianti. Vuoi sapere perché? Gianfranco Del Peschio è conosciuto per essere persona mite e, soprattutto, per quello che fa quotidianamente, non per quello che dice contro altri.

Sarebbe stato meglio, per te, se fossi stato vittima di qualche burattinaio ma la cattiva notizia è che la mia scelta irreversibile è maturata come fatto di coscienza dopo aver conosciuto i dettagli di certi comportamenti e scelte che poco avevano a che fare con il bene comune. In questo modo ho evitato di fare la fine di Pinocchio infinocchiato dal gatto e la volpe.

Caro (falso) amico. La distanza abissale tra il tuo mondo e quello mio esce confermata dalle tue parole che denunciano una tua totale incapacità ad aver rispetto per il prossimo, facendo la fine del bue che dice cornuto all’asino.

A tal proposito sarebbe sin troppo facile per me ricordarti, con dovizia di particolari, le ‘odissee della speranza’ di candidati passati e di oggi. Gli acerrimi nemici di un tempo oggi alleati con un patto noto a tutti.

Nulla da obiettare. Ma, solo perché si sono avvicinati al tuo mondo, a loro è consentito tutto?

Mi permetto di domandarti: Ma chi sei? Come ti permetti di sindacare la libera scelta degli altri? Chi mai si è permesso di giudicare le tue azioni e le tue scelte? (e l'elenco è lungo). Sai cosa vuol dire rispettare la libertà degli altri fino a che nessuno calpesta la tua? Chi ti incoraggia ad esternare congetture lunari? Il richiamo della foresta del ‘guardiano del sepolcro’ il quale avendo perso il senso del ridicolo per non dire altro, si prende la licenza di rilasciare patenti di coerenza agli altri?

Caro (falso) amico, le parole da te usate mi convincono e mi confermano che la scelta fatta di non continuare a stare dalla parte dove stai tu, sia quella giusta. La tua aggressività tradisce la sindrome di chi abbaia per intimorire. Immagino da dove provenga, ma in fondo sono casi tuoi.

In fondo, non meriti altra considerazione. Sei una semplice comparsa al servizio permanente di un qualche burattinaio. Che tristezza essere costretti a condividere lo spazio pubblico con persone come te.

Agli amici e cittadini di Guglionesi.

Chiedo scusa a tutti se ho usato parole e toni poco piacevoli. Ma mi son sentito obbligato a rendere pubblico ed a rispondere ad un messaggio che offendeva la mia persona ed i tanti amici che hanno deciso assieme a me di cercare di far qualcosa di utile per Guglionesi anziché ricevere messaggi di chi si prende la licenza di rilasciare patenti di coerenza ideologica (e da che pulpito!) e con cui non mi relaziono da anni.

Da questo momento, non risponderò più agli attacchi personali, pur riservandomi di ricorrere alle vie legali in caso di ulteriori attacchi, ingiurie e denigrazioni nei riguardi della mia persona.

In gioco c’è il futuro e la crescita del paese e di quello ci occuperemo.

Nei prossimi due mesi parlerò e parleremo del paese, della sua situazione e delle cose che intendiamo fare. Quale strategia e quali azioni porre in essere per far uscire Guglionesi dalle difficoltà concentrandosi, con particolare riguardo, alle persone in difficoltà. Lo faremo con sobrietà, trasparenza e massimo rispetto per tutti».