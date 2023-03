La politica dal territorio, i sindaci del basso Molise affilano le armi

TERMOLI. Ricordate la "famosa" cordata dei sindaci bassomolisani? Ebbene, seppur passato sottotraccia negli ultimi mesi, il progetto esiste e resiste. Lo dimostra, stasera, il rassemblement che è stato riunito con tanti primi cittadini del territorio, col sindaco di Termoli e presidente della Provincia, Francesco Roberti, che assieme al "gruppo" che più volte si è speso a tutela del comprensorio che va dal Cratere al confine con Puglia e Abruzzo, va coagulando la sfida politica più importante, sin qui.

Giocoforza, il pensiero di tutti è rivolto alle elezioni regionali e c'è bisogno di benzina nel motore, motivazioni, coesioni, entusiasmo, anche alla luce delle novità che negli ultimi dieci giorni sono maturate anche in ambito nazionale. Caselle o non caselle, col basso Molise occorrerà fare i conti, in tutti i sensi, se il centrodestra vorrà avere chance di riconferma alla guida della Regione e dopo le esperienze precedenti - nell'era della seconda Repubblica - con chi era di Isernia e chi stazionava nel capoluogo, ora c'è chi rivendica la chance dell'altro Molise, quello costiero.

In foto, Roberti a parte, presenti Roberto Di Pardo, Giorgio Manes, Piero Donato Silvestri, Corrado Zara, Francesco Trolio, Giovanni Di Matteo, Francesco Gallo, Simona Contucci, Paolo Cirulli e Flavio Boccardo.

