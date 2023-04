"Radici per un futuro", parte la sfida di Gianfranco Del Peschio

GUGLIONESI. Con largo anticipo, nella domenica delle Palme, è stata inaugurata la sede della coalizione di “Guglionesi insieme”, con Gianfranco Del Peschio candidato sindaco per le prossime elezioni amministrative del prossimo 14 e 15 maggio.

Coalizione che nasce dalla volontà di unire insieme, appunto, le forze. Forze che arrivano dal Pd cittadino, dalla lista dell’amministrazione uscente “Guglionesi riparte”, da esponenti del Movimento 5 Stelle e, per ultimo, dalla lista “Comunità e Futuro” di cui Del Peschio era il candidato sindaco alle scorse comunali.

L’inaugurazione della sede, su viale Regina Margherita, comunemente chiamata “Lungomare”, si è tenuta nel pomeriggio di domenica 2 aprile, alle ore 18. Tanti curiosi si sono avvicinati per capire di più su questa compagine.

Dopo aver tagliato il nastro, a fare gli onori di casa è stato Pasquale Marcantonio, segretario del circolo del Pd di Guglionesi che ha poi lasciato la parola a Giuliana Senese, attuale consigliera di minoranza del Movimento 5 Stelle, a Giuliano Senese attuale vice sindaco dell’amministrazione Bellotti e, infine, al candidato sindaco Gianfranco Del Peschio.

In attesa della conferenza stampa che si terrà il prossimo 5 aprile, alle ore 18 sempre presso la sede di “Lungomare”, Del Peschio ha ringraziato in primis la sua famiglia che lo “supporta e sopporta in tutte le scelte”.

«L’apertura della sede è un altro tassello felice a un percorso iniziato qualche mese fa- ha dichiarato Del Peschio, visibilmente emozionato- un percorso che non era né previsto né tantomeno prevedibile. Apriamo questa sede per tutte le persone di buona fede che hanno voglia di costruire, mettendo insieme tradizione e innovazione, mettendo al centro il territorio e il cittadino. La ricerca del bene comune non è utopia. Il sogno rimane tale finché non diventa realtà e noi siamo diventati realtà».

Galleria fotografica