Il commiato dal Consiglio di Giuliana Senese: «Ho sempre agito per il bene di Guglionesi»

GUGLIONESI. L’alleanza civica "Guglionesi insieme" è stata costruita tramite un dialogo fitto e profondo, tra persone e culture politiche diverse, per sostenere la comunità e condividere una visione di sviluppo del comune. In questa alleanza c'è anche la dottoressa Giuliana Senese, consigliera di minoranza del Movimento 5 Stelle, dell'attuale amministrazione Bellotti. Presente ieri all'inaugurazione della sede del candidato sindaco Gianfranco Del Peschio, oggi lunedì 3 aprile, si congeda ai suoi concittadini lasciando il testimone ad altri esponenti pentastellati.

«Cari concittadini, a breve finirà il mandato elettorale generosamente affidatomi domenica 10 giugno 2018.

5 anni dove è avvenuto di tutto, ma con la passione del servizio per la comunità, anche se nuova della politica, e dai banchi della minoranza, ho basato il mio lavoro su contenuti e proposte, portando all'ordine del giorno temi che potessero rispecchiare il programma, ed identitari del movimento5stelle, con cui ci siamo presentati. Riportare in modo esauriente e in poche righe il lavoro fatto, quello andato a buon fine e non, riesce difficile, ma non lo è raccontarvi che, nel momento delle difficoltà che abbiamo vissuto in paese, ho colto l'invito del sindaco Mario Bellotti, partecipando al COC (centro operativo comunale), condividendo decisioni e azioni, che hanno portato durante il terremoto prima e durante la Pandemia dopo, grazie al lavoro enorme della Protezione Civile, a far sì che nessun cittadino rimanesse senza approvvigionamenti di beni alimentari e farmaceutici, e bisogni primari di vario genere.

Ho interpretato la politica in modo eretico, rispetto a quello classico, ribellandomi alle dinamiche solite del litigio, dell'offesa gratuita, della critica che devasta, con il coraggio della coerenza della responsabilità' impegnata. Tanti i momenti emotivamente belli e forti, notti insonni per cercare di compattare animi che in un gruppo non sempre sono unanimi. Qualche errore, a volte momenti di crisi, ma quello che non è mai mancata è la volontà di fare bene per il paese. Dentro il mio bagaglio porterò persone, in maggioranza e in minoranza, che non mi hanno mai fatta sentire a disagio, anche se la mia prima volta sui banchi del Consiglio comunale ha talora peccato di inesperienza sui vari meccanismi e tecnicismi che una Amministrazione ha in sé per poter funzionare.

Trasformare l'azione politica in azione amministrativa non sempre è agevole.

Il mio grazie autentico per la mia famiglia, e pochi amici cari, per tutta la comunità che, votando la mia lista, mi ha dato l'opportunità di questa esperienza. Un grazie anche a chi mi ha messo in discussione, perché le critiche, anche se feriscono, ti permettono di crescere e di migliorarti per fare meglio. Nessuno si salva da solo, proprio per questo bisogna lavorare per unire, mai per dividere. Fare dei ponti anche con chi la pensa diversamente, perché la verità può avere diverse facciate, questo il faro che ha guidato il mio impegno. Un po' di nostalgia mi assale quando penso che non riceverò più comunicazioni dalla segreteria comunale, e la mia pec non sarà più invasa di delibere e provvedimenti di giunta. Grazie ai dipendenti comunali, che a vario titolo e responsabilità, mi hanno aiutata a capire passaggi burocratici, non sempre chiari ai non addetti ai lavori.

Un appello ai giovani, quelli rimasti, affinché mostrino interesse per la vita istituzionale del nostro paese partecipando, anche in forma di associazionismo, per migliorare lo stato attuale e rendere il paese piu' accogliente e bello per viverci. Andando a Castellara vi lascio una panchina realizzata con gli emolumenti spettanti al Presidente del Consiglio, ruolo generosamente affidatomi dall'attuale maggioranza, e piu' avanti, su mia proposta, accettata all'unanimità, un parco della memoria in ricordo dei concittadini morti per covid. Un modo tangibile per ricordare che la politica può realizzare, quando vuole, opere visibili che ci facciano sentire Comunità.

Passo il testimone a persone del Movimento5Stelle, che faranno parte di un gruppo civico, con varie anime all'interno, pur conservando la loro identità e valori, con l'impegno di realizzare un programma con progetti comuni a vantaggio di Guglionesi

I programmi sono importanti e vale la pena studiarli prima di dare un voto. Non mi resta che congedarmi, augurando a tutti un buon cammino, un abbraccio sincero e grato a tutti. Ad maiora et miliora. Viva Sant'Adamo e viva Guglionesi, stella del Molise».