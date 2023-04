Elezioni regionali, Roberto Gravina non sarà più sul tavolo del centrosinistra

TERMOLI. Se dovesse spuntarla Francesco Roberti nella "riffa" del centrodestra battente casella azzurra, non sarà una sfida tra sindaci a determinare l'esito delle elezioni regionali del 25 e 26 giugno prossimi.

La coalizione governista, chiamiamola così, visto che guida sia la Regione Molise, quindi compagine uscente, seppur tra mille distinguo e sfilacciamenti, che il Paese, vedrebbe proprio Forza Italia la depositaria della candidatura di vertice, da scegliere, dunque, al suo interno, e i rumor danno in lizza il sindaco di Termoli e l'assessore regionale Nicola Cavaliere. Staremo a vedere. Ma chi non sarà della partita, secondo quanto sarebbe emerso nelle ultime ore, riunito il tavolo del centrosinistra alle 17, a Campobasso, è Roberto Gravina. La componente del Movimento 5 Stelle, infatti, avrebbe reso noto la non disponibilità del primo cittadino di Campobasso, ma il condizionale, come si sa, è d'obbligo in questi casi.

Ricordiamo come il centrosinistra ha stabilito che il campo largo debba scegliere un candidato Governatore "politico", ma anche qui ci potrebbero essere dei correttivi.