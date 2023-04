Facciolla e Federico frenano le indiscrezioni: «Non si è discusso di alcun nominativo»

TERMOLI. Dalle indiscrezioni al dietrofront, o meglio al freno a mano tirato. Dopo settimane in cui si tirano in ballo nomi e candidature, il centrosinistra mette uno stop alle ipotesi sin qui ventilate, mossa tattica per evitare fughe in avanti (o all'indietro?).

A margine della riunione del centrosinistra di ieri, i coordinatori regionali Antonio Federico (M5S) e Vittorino Facciolla (Pd) hanno ricondotto la questione al mero metodo di concertazione in coalizione.

«Dopo aver costruito un perimetro politico intorno ad una idea chiara di Molise, abbiamo iniziato a definire il profilo del candidato che possa fare sintesi dell'intero fronte progressista. Al momento, tuttavia, non è stato valutato alcun nominativo. Di conseguenza i racconti e le ricostruzioni che in queste ore si soffermano su qualsivoglia candidatura sono da ritenersi non veritiere, perché non rispondono alla realtà dei fatti».

Questo quanto riferito dai due vertici di partito.