Un campo largo per il bene della cittadinanza, Del Peschio è già al lavoro

GUGLIONESI. Il candidato sindaco per la lista “Guglionesi insieme. Radici per un futuro”, Gianfranco Del Peschio, è già al lavoro per il bene dei cittadini guglionesani.

È questo quello che è emerso durante la conferenza stampa di mercoledì 5 aprile, presso la sede elettorale sul cosiddetto “Lungomare”.

«La scelta di candidarmi con questa alleanza civica, nasce dalla volontà di evitare quello che è successo 5 anni fa. Nasce, quindi, dall’evitare la frantumazione, perché chi rimette è il paese. L’alleanza civica "Guglionesi insieme" è stata costruita tramite un dialogo fitto e profondo, partito quasi un anno fa, tra persone di buon senso e culture politiche diverse, per sostenere la comunità e condividere una visione di sviluppo del nostro Comune - ha dichiarato Del Peschio - Oggi dico che ho avuto la fortuna di conoscere persone sincere ed oneste, colte e sensibili, tutte accomunate da un’idea di politica che guarda al benessere del paese. Insieme, si può fare. Si avverte la necessità di riappacificare questa comunità».

Si presenta così Gianfranco Del Peschio, alla presenza degli esponenti del Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e della lista civica uscente “Guglionesi Riparte”.

Un programma che verterà sulle proposte portate in campo nelle elezioni del 2018. «Bisogna ripensare alla macchina amministrativa, rendendola più efficiente e più funzionale. Adeguandola con profili più professionali. Rilanciare gli investimenti sul territorio-paesaggio, perché il territorio è stato abbandonato. A chi pone le eccezioni di appartenenza, io dico che non è una tessera o un rigurgito nostalgico che ci deve far capire se una cosa sia giusta o meno. Le accuse le respingo al mittente. Abbiamo superato i nostri personalismi, deludendo, forse, chi non credeva che solo gli stupidi non cambiano idea per l’interesse del paese. Possiamo lanciare un patto con i cittadini che si concretizzerà con il programma».

Una folta partecipazione dei cittadini e il supporto dei portavoce dei partiti, Vittorino Facciolla, Micaela Fanelli e Oscar Scurti per il Pd, Patrizia Manzo e Vittorio Nola per i pentastellati, hanno fatto da cornice alla sua presentazione.

Presente anche il sindaco Mario Bellotti che, con una stretta di mano, sancisce la coalizione e la volontà di lavorare insieme per il bene del paese.

«Oggi abbiamo fatto sintesi con tre liste, e lo dobbiamo al lavoro svolto da questa amministrazione. Speriamo che questa ondata di unità travolga anche le prossime regionali. Siamo una squadra affiatatissima. Gianfranco è una persona che stimo».

«Mario, oltre che un amico, è un gigante, è un uomo coraggioso- ha dichiarato Vittorino Facciolla- abbiamo personaggi ego-referenziati incapaci di amministrare, non sanno stare al mondo della politica in modo adeguato. Mario attesta una grande generosità, ce ne fossero di più persone come lui. Il nome di Gianfranco Del Peschio è un nome che deve essere da modello e che dobbiamo applicare alle prossime regionali. È un uomo che punta al benessere dei guglionesani, oggi dichiararlo è un buon viatico».

Sulla stessa lunghezza d’onda di Facciolla, anche il consigliere regionale Vittorio Nola del Movimento 5 Stelle, «questa è una linea politica che vorremmo dare anche a livello regionale. Dobbiamo eliminare tutte le distinzioni. Dobbiamo pensare al benessere Guglionesi e al benessere Molise».

"Ricordo bene quando cinque anni fa iniziò un percorso virtuoso per Guglionesi, con l’obiettivo di mettere al centro il territorio e le sue necessità.

Ma la strada per raggiungere gli obiettivi ambiziosi prefissati è lunga: bisogna contrastare la crisi delle attività agricole, artigianali e commerciali in genere, ma anche il calo di popolazione e l’abbandono edilizio per poi dare slancio alle opportunità che ci offrono la sostenibilità ambientale e il turismo di prossimità.

Insomma, per valorizzare davvero questi luoghi speciali non serve offrire divisioni ma unità: caratteristica principale della lista “Guglionesi Insieme”.

Le nostre comunità necessitano di una politica capace di fare passi di lato per riunire i cittadini intorno a un progetto condiviso.

In tal senso, persone come Giuliana Senese sono la dimostrazione di una politica sana: il suo passo indietro è il simbolo dell’assenza di personalismo, prerogativa essenziale di chi rappresenta le istituzioni", le parole di Patrizia Manzo.