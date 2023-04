Fratelli d'Italia: «Sosteniamo Tomei, per le decisioni degli altri ne prendiamo atto»

GUGLIONESI. In vista delle prossime elezioni comunali, il circolo Fratelli d’Italia di Guglionesi ha deciso d’incontrarsi e fare il punto della situazione.

I tesserati del partito si mostrano solidali nell’appoggiare la candidatura a sindaco di Antonio Tomei, con il gruppo “Guglionesi nel cuore”.

Dopo aver accolto 14 nuovi iscritti, il gruppo si è detto contrario alla decisione di alcuni membri di militare nella lista avversaria di Guglionesi Insieme.

«Siamo convinti che sia una decisione sbagliata- ha dichiarato il presidente di circolo- ma non avendo simboli all’interno della lista ne prendiamo atto. Noi come gruppo che esiste sul territorio, in contatto continuo e costante, con Costanzo Della Porta, abbiamo deciso di essere uniti per portare Tomei sindaco. Ci stiamo preparando anche per le prossime regionali. E speriamo che da Guglionesi possa uscire un candidato».