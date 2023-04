Il primo sondaggio ufficiale vede il Terzo Polo ago della bilancia nel Molise, coalizioni vicine

TERMOLI. Primo sondaggio ufficiale sul Molise, quello pubblicato dalla Euromedia Reserach, disponibile da ieri sul sito ufficiale dedicato.

Alla domanda “Se le elezioni nel Molise per eleggere il nuovo Consiglio regionale fossero oggi, Lei per quale partito voterebbe?”

Questo l’esito:

Fratelli d’Italia-Meloni 28,8,

Lega-Salvini 4,7,

Forza Italia-Berlusconi 11,4,

Noi Moderati-UDC 1,2,

Liste civiche a sostegno del candidato di CDX 4,0,

TOTALE COALIZIONE CENTRODESTRA 50,1

Partito Democratico-PSE 20,8,

Alleanza Verdi e Sinistra 2,0,

+Europa 1,0,

Movimento 5 stelle 20,5,

Liste civiche a sostegno del candidato di CSX 3,0,

TOTALE COALIZIONE CENTROSINISTRA 0,0 47,3.

Azione - Italia Viva - Calenda 2,3,

Per l'Italia con Paragone 0,3.

Terzo Polo, dunque, come ago della bilancia rispetto all’esito finale, mai così decisivo come in questo caso.