Spuntano sei nomi di partito sul tavolo di centrosinistra

CAMPOBASSO. Per adesso di nomi della società civile, vedi Domenico Iannacone, non se ne parla sul tavolo del centrosinistra in vista delle elezioni regionali del 25 e 26 giugno. Almeno ufficialmente, anche se il conciliabolo sicuramente ne ha trattato. Dall’incontro di ieri pomeriggio a ranghi più ristretti, nella sede di via Ferrari, a Campobasso, sono stati fatti sei nomi di partito, o di bandiera, come dir si voglia. La rosa che le componenti politiche predominanti di Pd e Movimento 5 Stelle hanno avuto come disponibilità al loro interno e si tratta di quattro consiglieri regionali uscenti, un sindaco e un ex candidato alle politiche.

Il Partito democratico ha proposto una rosa a tre con Vittorino Facciolla, Micaela Fanelli e Candido Paglione; il Movimento 5 Stelle ha lanciato sul tavolo Vittorio Nola, Angelo Primiani e il già candidato al Senato Ottavio Balducci.