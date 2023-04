"Il centrodestra è tutto qui", si lancia la sfida con Tomei sindaco

GUGLIONESI. "Il centrodestra è tutto qui", sono queste le parole del senatore Costanzo Della Porta all'inaugurazione della sede di Guglionesi nel cuore per la campagna elettorale che sostiene Antonio Tomei come candidato sindaco.

Un invito accettato con il cuore, da amici di una vita che con lui hanno condiviso, e continuano a condividere i valori e gli ideali del centrodestra.

"Sono contento di essere qui, perché Antonio è un amico e soprattutto perché molti dei candidati militano nelle file di Fratelli d'Italia. Questa è una cosa che mi fa molto piacere".

Una giornata di festa e di confronto con i cittadini. E sulla candidatura a sindaco di Gianfranco Del Peschio, militante di Fratelli d'Italia, con Guglionesi Insieme, Della Porta ha espresso il suo parere. "Non penso niente, ognuno è libero di fare ciò che crede. Ma il mio cuore è da questa parte. Qui c'è il grosso del circolo Fratelli d'Italia, diciamo l'unanimità. E io dovevo essere per forza qui. Faccio gli auguri a tutti e che vinca chi ha le idee buone per questo comune. Io per il comune di Guglionesi ci sarò sempre".

Antonio Tomei, il candidato sindaco, è visibilmente emozionato ma tanto felice. "È l'inizio di un lungo percorso. Noi siamo Guglionesi nel cuore, tutto il resto è noia. Mi auguro che sia una campagna elettorale corretta, improntata sulla correttezza. Stiamo facendo un lavoro serio, stiamo parlando ma soprattutto stiamo ascoltando la gente. Questo vogliamo fare. È il mantra della nostra campagna elettorale".

E infatti tanti sono i cittadini che si sono fermati ad ascoltare le parole di Tomei. Presente l'assessore di Termoli Silvana Ciciola e Leo Antonacci, da anni al timone di Guglionesi nel cuore che, per questa campagna cede il posto ad Antonio Tomei e ambisce alle regionali.

Una lunga campagna elettorale che non si fermerà con le comunali ma proseguirà fino alle regionali e, Guglionesi nel cuore ci sarà per il futuro candidato che uscirà proprio da quelle fila.

"Non cedo il testimone ma abbiamo integrato persone in grado di rispondere alle esigenze del nostro Comune e della nostra gente. Quindi se questo è cedere il testimone, lo faccio a favore di Antonio Tomei che è una persona preparata, capace di buona volontà. È la persona giusta che può dare le risposte che Guglionesi necessita. Abbiamo tanta bella gente in questa lista e siamo pronti alla battaglia delle comunali".

