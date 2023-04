"C'era una volta la politica", il senatore Casini al cinema Sant'Antonio

TERMOLI. Dopo l’evento in provincia di Isernia, il senatore Pier Ferdinando Casini, storico leader dell’Udc e già presidente della Camera dei deputati tra il 2001 e il 2006, sarà oggi a Termoli, al cinema Sant’Antonio, per presentare il suo libro intitolato "C'era una volta la politica".

Appuntamento alle ore 17,30 e come sottolineano i due organizzatori, Stefano Leone e Michele Cocomazzi, la manifestazione è di pura natura culturale ed è con questo intendimento che desidera offrirne l'informazione e la visione con la più ampia possibilità di diffusione.

Un libro che ha come sottotitolo "Parla l'ultimo democristiano" e che vede impresso nell'invito la massima di Aldo Moro: «Questo Paese non si salverà, la stagione dei diritti e delle libertà si rivelerà effimera, se in Italia non nascerà un nuovo senso del dovere».

L'opera, edita da Piemme, vedrà proprio Casini dialogare con Leone e Cocomazzi, mentre la lettura dei brani del saggio che sta caratterizzando questa prima parte del 2023, è affidata alla recitazione di Aldo Gioia e Antonella Pacifico.