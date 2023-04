Termoli, Udc e Casini: quella scelta di Felice di lasciare il partito nel 2006

TERMOLI. La visita del senatore Pier Ferdinando Casini, prevista per oggi pomeriggio a Termoli, al cinema Sant’Antonio, è stata occasione anche per ritornare con la memoria al lontano, ormai, 2006, quando a seguito di note vicende giudiziarie, l’allora classe dirigente dell’Udc dovette lasciare la guida della città, senza trovare però sponda e interlocuzione negli ambienti nazionali del Partito.

A ricordare quella pagina di storia locale è stato Paolo Frascatore, che ha pubblicato un articolo sulla testata “Ildomaniditalia.eu”, col quale ha dato il benvenuto, per così dire, al senatore Casini.

Un intervento che prende spunto sia dall’attualità politica nazionale che riconducibile a quel pezzo di storia termolese, in cui prende a esempio proprio l’addio al partito di Nicola Felice, attuale presidente del comitato San Timoteo.

Frascatore ricorda come Felice «Nel 2006 abbandona l’Udc per dedicarsi totalmente a problemi di carattere sociale, attraverso la costituzione del Comitato “San Timoteo” (di cui è presidente) per la difesa del nosocomio termolese e della sanità pubblica molisana.

Nella vita, soprattutto in quella politica, occorre essere non soltanto seri, ma soprattutto coerenti. Il trasformismo non appartiene a quei democristiani seri dei quali Casini si sente l’ultimo interprete, anzi l’ultimo rappresentante, perché proprio i democristiani seri sono stati i protagonisti delle varie fasi politiche più importanti: Dossetti, Moro, Zaccagnini, Granelli, Galloni, Tina Anselmi, Leopoldo Elia, Martinazzoli. Cioè democristiani che pur militando nello stesso partito di Casini erano distanti anni luce dal politico bolognese non soltanto per cultura politica, ma anche per comportamenti politici personali».