«Termoli merita di diventare più bella», il Pd non arretra sul progetto del Tunnel

Sentenza del Consiglio di Stato sul "Tunnel": l'intervento di Maria Chimisso

TERMOLI. Nel giro di appena 24 ore l’ex sindaco Angelo Sbrocca, prima con l’intervista rilasciata a Termolionline, quindi con la conferenza stampa di matrice dem, assieme alla segretaria di circolo Maria Chimisso, ha ribadito quelle che sono le sue idee riguardo sia lo sviluppo urbanistico della città di Termoli, sia quello che vorrebbe fosse il destino del progetto che tutti conoscono come “Tunnel”.

Non solo, l’avvocato Sbrocca non vedrebbe nemmeno le condizioni per una variante dell’opera, che significherebbe rimettere in discussione l’affidamento del project financing.

Per chi aveva puntato molto sul piano di riqualificazione del centro storico, tanto da subirne anche lo scotto a 48 ore del ballottaggio, con la sentenza del Tar Molise, poi ribaltata solo ieri dal Consiglio di Stato, non c’è scelta che far realizzare il progetto.





Assieme a Sbrocca e Chimisso, nella “strategica” piazza Sant’Antonio, sono stati presenti anche ex amministratori di quella compagine che guidò Termoli tra il 2014 e il 2019, come Mario Orlando, Salvatore Di Francia e Pino Gallo, due ex consiglieri e un ex assessore, a dimostrazione di come gran parte di quel gruppo a distanza di anni è rimasto coeso, nonostante le traversie subite dal Pd.

La Chimisso, invece, ha voluto mettere in rilievo l’importanza della mentalità nello sviluppo turistico e nella promozione del territorio, legata a luoghi e manifestazioni, citando anche l’esempio di Spoleto.

Insomma, il Pd non arretra di un millimetro, ora la patata bollente è in mano al centrodestra.

«Bisogna rendere Termoli più bella e più attrattiva, più appetibile per i turisti, più facile da raggiungere e più bella anche da guardare perché lo spettacolo di questa piazza che è un mesto e triste parcheggio non vedo come possa riqualificare questa nostra città che non ha ancora né il viadotto e il passante che va dal porto al litorale Nord, ma non ha ancora un teatro, un auditorium, un centro da cui si possono sviluppare quei processi culturali che forniscono benessere e fanno economia.

Allora cosa stiamo facendo? Guardiamo indietro? Parliamo di bene comune? Ma cosa s’intende per bene comune? Qual è il bene della nostra comunità? Qual è il bene dei nostri ragazzi e dei nostri giovani?», le parole della Chimisso.