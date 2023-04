"C'era una volta la politica", con Casini approda a Termoli il viaggio nella memoria

TERMOLI. Sul grande schermo di un cinema glorioso come quello di Sant’Antonio scorrono immagini preziose che hanno scandito nel tempo, dalla ricostruzione in avanti, l’avvento della Repubblica, in una immagine la sintesi di una generazione, accanto allo statista Alcide De Gasperi il padre del senatore Pier Ferdinando Casini.

Si riannoda così il filo della storia che ha portato ieri sera il parlamentare di lungo corso, eletto nelle liste del Pd nelle ultime due tornate dopo una lunghissima militanza centrista (e di centrodestra), già presidente della Camera dei Deputati dal 2001 al 2006, a presentare il suo libro, “C’era una volta la politica”.

Lui stesso, che nel sottotitolo afferma “Parla l’ultimo democristiano”, mette a fuoco il concetto che in verità – rivolgendosi anche alla platea – di democristiani ce ne sono ancora altri, ma è un modo di rappresentare alle generazioni più moderne quel pezzo d’Italia che non c’è più, dove spessore e formazione, idee e valori erano la base fondante dell’impegno nei partiti prima e nelle istituzioni poi.

L'ha fatto anche citando quelle leadership regionali che nella vecchia Democrazia cristiana si elevavano e distinguevano nel panorama nazionale, come Sedati e Lapenna in Molise, ad esempio, nomi citati anche davanti a uno storico rappresentante di quel mondo che è stato il professor Giovanni Di Giandomenico, presente in prima fila.

Il senatore Casini ha apprezzato la regia della manifestazione, curata da Stefano Leone assieme a Michele Cocomazzi, che l’hanno affiancato sul palco, tratteggiandone la biografia, e approfondendo assieme i temi e gli aneddoti proposti nel saggio edito da Piemme (gruppo Mondadori), scritto di proprio pugno, oltretutto, rinunciando anche alla collaborazione di un ghostwriter, circostanza che non sempre avviene.

Oltre 250 pagine in cui viene racchiusa la memoria di una esperienza che parte dagli anni Ottanta, almeno come impegno diretto, vivendo da consigliere comunale l’orribile strage di Bologna, passando per gli anni bui delle mattanze di mafia e arrivando all’omicidio del fraterno amico Marco Biagi.

Una sala gremita pressoché in ogni ordine di posti, con esponenti autorevoli, rappresentanti delle forze dell’ordine, amministratori, sia di schieramenti conservatori, che di centrosinistra, ai vari livelli, che ha potuto apprezzare anche la lettura dei brani del saggio che sta caratterizzando questa prima parte del 2023, grazie alla recitazione di Aldo Gioia e Antonella Pacifico.

L’imprinting è stato dato con volto e voce dello stesso De Gasperi, di Moro, Berlinguer, Pertini, Nilde Iotti, giganti della Prima repubblica.

Si nota nelle parole di Casini, che non ha lesinato nemmeno alcuni momenti di pura simpatia, quanto siano distante da lui antipolitica e giustizialismo, per chi ha attraversato 40 anni di vita parlamentare tra Camera e Senato.

L’urgenza del nuovo mondo, quello del villaggio globale, è di tornare a formare i giovani, per metterli al riparo dai rischi della disinformazione e della manipolazione, per questo nasce l’esigenza di illustrare loro la politica, anche per mezzo di opere come quella che ieri è stata proposta alla comunità.

