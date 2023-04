Terzo Polo al capolinea, Occhionero (IV): «Evitare che la rottura alimenti la sfiducia degli elettori»

TERMOLI. Naufragio del Terzo Polo, dopo la dichiarazione di Carlo Calenda, che l'ha dato l'estrema unzione al progetto di aggregazione tra Azione e Italia Viva, abbiamo raccolto il pensiero di Giusy Occhionero, coordinatrice regionale di Italia Viva nel Molise.

«Sicuramente non è una buona notizia la frattura tra IV e Azione che spinge verso una ulteriore frammentazione politica. Credo sia assolutamente inutile cercare il responsabile tra Renzi e Calenda della mancata nascita del Terzo Polo ma si conferma la necessita per il Paese di un centro plurale. Si sente la necessità di un nuovo tipo di aggregazione per superare il bipolarismo attuale che non ha dato buoni risultati fin dalla nascita della seconda Repubblica.

Dobbiamo evitare che la rottura alimenti la sfiducia degli elettori e li allontani dal voto. Noi di IV andremo avanti nel nostro percorso continuando a lavorare per una riaggregazione tra forze progressiste e riformiste, moderate, cattoliche allo scopo di rispondere meglio alla realtà del Paese che si riconosce nel pluralismo.

Anche in vista delle prossime regionali continueremo a lavorare alla creazione di una coalizione più larga in cui sia rispettato il pluralismo della società e delle sue componenti».