Subito clima acceso a Larino, il M5S: nessun sostegno alla lista che candida Di Maria

LARINO. Cominciano subito le fibrillazioni elettorali a Larino, appena depositate le liste che si sfideranno il 14 e 15 maggio.

«Gli iscritti e i simpatizzanti del M5S del Comune di Larino, coordinati dai responsabili territoriali e regionali, hanno lavorato per circa 2 mesi per costruire una coalizione con partiti di chiara area progressista, lo scopo del coordinamento era quello di creare una lista di candidati da sottoporre all'elettorato nelle prossime amministrative della città. La coalizione ad immagine di quella in discussione alla regione, aveva trovato un'intesa sul programma. Il progetto era quello di restituire la città ad una politica di rinnovamento e crescita. Giovedì 13, in presenza del Segretario regionale del Partito Democratico e del coordinatore territoriale del MoVimento 5 stelle, la coalizione convergeva su Alice Vitiello, tesserata Pd come candidato sindaco e si stilava la lista dei candidati consiglieri con le rappresentanze dei vari partiti e associazioni. Nella notte precedente alla presentazione delle liste, il rinnovato direttivo del Pd della locale sezione di Larino, pur avendo dato la propria disponibilità di candidature, ha abbandonato il tavolo della coalizione recandosi a sottoscrivere la loro candidatura nella lista de " il Germoglio" e di fatto, escludendo dalla competizione elettorale il proprio candidato sindaco, il M5S, Sinistra Italiana, Art.1 e varie associazioni coinvolte nella coalizione. In precedenza la coalizione aveva in più incontri interloquito con il movimento politico cittadino con cui non si era arrivati a sintesi per l'inamovibile scelta del candidato sindaco della lista, di chiara area politica di centrodestra».

Per questo, gli iscritti del M5S ed i simpatizzanti, smentiscono categoricamente le voci circa il proprio appoggio alla lista che candida sindaco Vito Di Maria.