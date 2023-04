Extra budget nella sanità, Di Pardo sui 5Stelle: non ne indovinano una

PETACCIATO. Non è nuovo a intervenire su questioni delicate come la sanità, mettendoci la faccia, come si suole dire. Sappiamo bene come sia stato personalmente coinvolto negli ultimi mesi nella rete ospedaliera, per vicissitudini di carattere personale, così, accanto al ruolo di amministratore, il sindaco Roberto Di Pardo (anche presidente del Cosib) chiosa l’attualità dopo l’ultima doppia sentenza del Consiglio di Stato, quella sugli extra budget.

«Un’altra battaglia persa da parte degli irriducibili consiglieri del Movimento 5 stelle. Davvero non ne indovinano una. Si legge nella sentenza del Consiglio di Stato ”Privare le strutture private della possibilità di erogare, senza limiti di budget precostituiti, prestazioni di alta specializzazione nell’ambito della mobilità interregionale, prestazioni salvavita ad alta complessità (quali sono, ad esempio, quelle di cardiochirurgia), precludere l’accesso a prestazioni salvavita di radioterapia nei confronti dei pazienti oncologici, nella consapevolezza che non esistono nella Regione Molise altre strutture sanitarie in grado di fornirle, si appalesa del tutto illogico ed irragionevole, specie se si considera che tali prestazioni, se rese nei confronti dei pazienti di altre Regioni, non comportano oneri a carico della Regione Molise”.

«Non comportano oneri a carico della Regione Molise, chissà se ora lo hanno capito. Si chiama mobilità sanitaria attiva! Si chiama diritto alla cura. Si chiama redditività aziendale.

Queste le dichiarazioni di Greco che dell’argomento ne ha fatto una propria battaglia per l’intera legislatura: "Dopo la richiesta di accesso agli atti del MoVimento 5 Stelle, ora siamo a conoscenza delle prestazioni acquistate da questi due erogatori, ma soprattutto sappiamo quanto spendiamo per curare i molisani e quanto invece anticipiamo per i cittadini di fuori regione. Il risultato è sbalorditivo: per il Neuromed il budget ordinario prevede l’acquisto di 44,2 milioni di euro in prestazioni mediche di cui solo 10 milioni servono a curare i pazienti molisani, mentre i restanti 32 sono destinati agli extraregionali, infine due milioni vengono riservati per prestazioni integrative.

Stessa logica per la Cattolica, oggi Gemelli spa, dalla quale ogni anno ‘compriamo’ 39,7 milioni di euro in prestazioni da budget ordinario. Di questi soldi, 23,5 milioni vengono utilizzati per i nostri concittadini, i restanti 13,8 sono destinati per i pazienti di altre regioni. In sostanza il piccolo Molise si trova ad anticipare circa 46 milioni di euro per pagare prestazioni rese a cittadini di fuori regione. Soldi che forse rivedremo a distanza di due anni dall’erogazione delle prestazioni, complici anche i tavoli di compensazione che prevedono, appunto, di compensare le spese tra Regioni a distanza di 24 mesi”.

Aveva detto tutto bene ma non aveva capito il meccanismo. Le compensazioni altro non sono che una somma puramente algebrica per pagare le cure che i molisani fanno fuori regione! Leggo di passi di lato e passi indietro e poi di passi in avanti… Ecco, caro Greco, pensi alla quadriglia ma lasci perdere la politica. Ha ragione quando dice che per amministrare una regione ci vuole esperienza ed è evidente quanto a lei manchi. Ed è lo stesso Consiglio di Stato a dirle di quanto fossero “illogiche e irragionevoli” le sue assurde teorie sull’extra-budget».