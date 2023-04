«Guglionesi insieme vera aggregazione civica mossa da unico e grande obiettivo»

GUGLIONESI. Partita ufficialmente la campagna elettorale, con la presentazione delle liste e il relativo sorteggio, arriva la prima lettera alla cittadinanza di Guglionesi da parte della formazione "Guglionesi insieme"-

«Cari concittadini e concittadine, la lista Guglionesi Insieme è stata ufficialmente presentata e validata. Sarà la lista n° 2.

Intendo esprimere sincera gratitudine a tutti coloro che hanno voluto mettersi a disposizione per dare vita ad una nuova e vera aggregazione civica mossa da unico e grande obiettivo: rimettere Guglionesi sulla strada della crescita e sviluppo. Una gratitudine, cui si aggiunge un sincero e particolare ringraziamento, verso coloro che hanno dato la disponibilità con grande generosità ma che non è stato possibile candidare. Loro continueranno a far parte di questa esperienza nei modi opportuni.

Le persone che hanno dato vita a questa esperienza sono innanzitutto accomunate dal desiderio di lavorare ed impegnarsi nei prossimi anni per far tornare ad essere Guglionesi un paese ‘accogliente e solidale’ verso i suoi figli ponendo il Comune al servizio delle famiglie e dei cittadini, in particolare dei giovani.

Un impegno volto a trasformare il Comune in un comune di prossimità che si prende cura del cittadino e, in particolare, aiuta coloro che in questi anni a seguito della crisi hanno visto peggiorare le proprie condizioni: le famiglie mono reddito con figli disoccupati o con malati in casa; gli anziani soli senza la certezza di essere curati ed assistiti con servizi socio-sanitari adeguati; i giovani che devono essere formati ed acquisire competenze necessarie per entrare nel mondo del lavoro; gli artigiani e commercianti, nonché gli agricoltori, che fanno fatica a resistere per tenere vive le proprie attività.

Un impegno motivato dal desiderio di superare quella condizione materiale che spinge le persone verso la solitudine e la competizione per accedere alle risorse quindi verso la divisione. Le parole che ci hanno guidato e ci guideranno sono: unità, solidarietà, accoglienza.

Parole che, prima di scriverlo sul nostro programma, hanno ispirato anche la nostra azione politico-organizzativa in vista del rinnovo delle cariche amministrative. Ci eravamo impegnati a fare in modo che non si verificasse più la divisione.

Quindi, senza rinunciare alle nostre idee e visioni, siamo partiti dalla ricerca di far emergere ciò che ci univa. Lo abbiamo fatto da subito per evitare divisioni e lacerazioni dopo.

Ci ha unito la constatazione e la preoccupazione circa le gravi difficoltà cui versa Guglionesi.

Ci hanno unito le soluzioni immaginate che abbiamo tradotto in un programma che per noi assume valore di un patto di onore, un contratto, con la cittadinanza;

Ci ha unito l’amore per il nostro paese, per il quale abbiamo deciso di impegnarci.

Abbiamo scoperto che è possibile costruire nuove trame lontane dai pregiudizi ideologici che a qualcuno, nato e cresciuto sulla divisione e sul dileggio fino al disprezzo ed odio verso chi non pensa come lui, sembra un atto di incoerenza. Invece la realtà talvolta può sorprendere.

E non sarebbe la prima volta per Guglionesi. Già nel passato delle alleanze che sembravano impossibili hanno dato luogo ad esperienza positive prodotte da persone che pur rimanendo ferme sulle proprie convinzioni, con lealtà si sono unite per rilanciare il paese.

Si, la lista Insieme per Guglionesi ha voluto porre la nuova unità come radice della possibile speranza di rinascita. La speranza ha due bellissimi figli: lo sdegno e il coraggio. Lo sdegno per la realtà delle cose, il coraggio per cambiarle (Sant’Agostino)».