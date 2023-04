«Il nostro impegno per guardare al futuro senza paura», Tomei dixit

GUGLIONESI. Anche "Guglionesi nel Cuore" ha salutato con una lettera aperta elettorale la comunità dopo l'avvenuta presentazione della lista.

«Cari “guglionesani”, come già noto il 14 e il 15 maggio si voterà per il rinnovo dell’amministrazione comunale.

La nostra amata Guglionesi ha bisogno di una innovata stagione e deve poter guardare al futuro senza paura.

Mesi di duro e intenso lavoro hanno portato me e i componenti della mia squadra ad elaborare per voi un programma amministrativo che sa di cambiamento.

È con questo post che annuncio ufficialmente la mia candidatura a Sindaco, accompagnato in questo percorso da un team di persone appassionate, forgiate dall’esperienza in precedenti amministrazioni e unite dalla voglia di fare per la nostra comunità.

“Cuore e passione per una nuova visione”, questo sarà il motto che ci accompagnerà in questo lungo mese di campagna elettorale e, se vorrete, per i prossimi cinque anni.

Il mio augurio è che possiate scegliere a cuor leggero e senza perdere di vista quello che conta davvero: il concetto di “insieme”. Vi lascio con alcuni scatti della giornata in cui abbiamo ufficiosamente presentato la lista Guglionesi nel cuore».